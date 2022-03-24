Alın size eski Türkiye! Herkes sussun, Uğur Dündar’ın röportajı konuşsun

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CHP yandaşı Uğur Dündar, sosyal medyadan AK Parti hükümetini hedef aldı.

Yaptığı paylaşımla kendi kendini rezil eden Uğur Dündar, eski bir ropörtajıyla hükümete sözde göndermede bulundu.

Dünyadaki enerji fiyatlarındaki artışlara değinmeyen ve AK Parti hükümetinin yaşanan artışı minimalize etmek için aldığı önlemlerin üzerini örtmeye çalışan Uğur Dündar "Vatandaşın doğalgaz ve elektrik zamları sonrasında soğuğa karşı aldığı babadan kalma tedbir!.." notuyla kendi röportajını paylaştı.

Nereden nereye...

Dündar'ın TRT'deyken yaptığı röportajda bir vatandaş, ısınma sorunundan bahsettiği ve 7 kat elbiseyle önlem aldığı görülüyor. Vatandaşın söylediği sözler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ortaya koyuyor.