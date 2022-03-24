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Gündem Alın size eski Türkiye! Herkes sussun, Uğur Dündar’ın röportajı konuşsun
Gündem

Alın size eski Türkiye! Herkes sussun, Uğur Dündar’ın röportajı konuşsun

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendi kendini tufaya düşüren Uğur Dündar, eski bir ropörtajıyla hükümete sözde göndermede bulunurken Türkiye'nin nereden nereye geldiğini istemeden de olsa gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 02:23:00 - 2022-03-24 02:25:18

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Uğur Dündar, sosyal medyadan AK Parti hükümetini hedef aldı.

Yaptığı paylaşımla kendi kendini rezil eden Uğur Dündar, eski bir ropörtajıyla hükümete sözde göndermede bulundu.

Dünyadaki enerji fiyatlarındaki artışlara değinmeyen ve AK Parti hükümetinin yaşanan artışı minimalize etmek için aldığı önlemlerin üzerini örtmeye çalışan Uğur Dündar "Vatandaşın doğalgaz ve elektrik zamları sonrasında soğuğa karşı aldığı babadan kalma tedbir!.." notuyla kendi röportajını paylaştı.

Nereden nereye...

Dündar'ın TRT'deyken yaptığı röportajda bir vatandaş, ısınma sorunundan bahsettiği ve 7 kat elbiseyle önlem aldığı görülüyor. Vatandaşın söylediği sözler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ortaya koyuyor.

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