Kabil Alimler Şurası Başkanı Hakkani silahlı saldırıda öldürüldü
Kabil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kabil Alimler Şurası Başkanı Abdul Basir Hakkani'nin, silahlı kişilerce öldürüldüğü belirtildi.24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
Afganistan'da, Kabil Alimler Şurası Başkanı Abdul Basir Hakkani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, Hakkani'nin başkent Kabil'in Çehilston bölgesinde silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurdu.
Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı
Mücahit, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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