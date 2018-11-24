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Kabil Alimler Şurası Başkanı Hakkani silahlı saldırıda öldürüldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kabil Alimler Şurası Başkanı Abdul Basir Hakkani'nin, silahlı kişilerce öldürüldüğü belirtildi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
Kabil Alimler Şurası Başkanı Hakkani silahlı saldırıda öldürüldü

Afganistan'da, Kabil Alimler Şurası Başkanı Abdul Basir Hakkani, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, Hakkani'nin başkent Kabil'in Çehilston bölgesinde silahlı kişilerce öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

Mücahit, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:30
  1. Afganistan
  2. Kabil Alimler Şurası Başkanı Abdul Basir Hakkani
  3. Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit

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