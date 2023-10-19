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Tarih Âlim Zavendikli Mustafa Yıldız'ın vefatı
Tarih

Âlim Zavendikli Mustafa Yıldız'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 06:55:00 -
Âlim Zavendikli Mustafa Yıldız'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Zavendikli Mustafa Yıldız'ı hayırla yâd ediyoruz.

Zavendikli Mustafa Yıldız Hocaefendi, resmi kayıtlara göre 1 Ocak 1932 yılında Rize İli Güneysu İlçesi Adacami Köyünde dünyaya geldi. Sofuoğullarından Kadir Efendinin oğludur. Küçük yaşta Adacami Köyü Anca Camiinde hafızlığa başladı. Daha sonra Zavendik Camiinde imam-hatiplik yaptı. Külünkoğlu Mehmet Efendi’den 14 yaşında iken hafızlığını tamamladı.



Şer-i ilimler tahsiline başlayan Hocaefendi, Adacami Köyü imam-hatipliğinin yanı sıra Çayeli Musadağı (Arpik) Köyü’nde Maksut Hocaefendiden icazet aldı. Vatanı görevini Erzurum’da yaparken Erzurum Müftüsü Sakıp Efendiden ve askerlik görevinden sonra da eski Rize Müftüsü Yusuf Karali Hocaefendiden dini ilimler eğitimi aldı. Zavendik Cami Kur’an Kursu Hocalığı yapan Hocaefendi, vaizlik sınavını kazanmasından sonra ilk görev yeri olan Erzincan’ın İliç İlçesine atandı. Daha sonra sırasıyla Rize merkez, Çayeli, Kalkandere, Pazar, Sürmene vaizlikleri ile Mataracı Kız Kur’an Kursu ve Müftü Mahallesi Erkek Kur’an Kursu hocalığı ve yöneticiliği yaptı.



Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilen Hocaefendi: Sarf-Nahiv, Tefsir, Hadis, Usul-u Fıkıh, Kelam, Mantık, Akaid, Feraiz (İslam Miras Hukuku), Tashih-i Huruf, Tecvid ve Tasavvuf ilimlerine vakıf idi. Nüfus ve tapu kadastro müdürlüklerinde resmi yeminli tercümanlık da yapan Hocaefendi, 1990 yılında İrşad Vakfını kurmuş ve vefatına kadar da bu vakfın başkanlığını yapmıştır.

Ehl-i Sünnete bağlı, takva sahibi, riyadan uzak bir hayat tarzı sürdüren, takvaya uygun fetva veren, Hanefi Fıkhının sıkı bir takipçisi Zavendikli Mustafa YILDIZ Hocaefendi ömrünün tamamını, İslam’a hizmet yarışı ile geçirmiş ve biz dostlarının gönlünde kendisine haklı bir yer edinmiştir.

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