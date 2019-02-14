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Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır"- "Sözleşmeli tarımda daha çok üreticinin hakkını koruyacak bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz"- "Eğer biz bugün Ahilik kültürünü sürdürebilseydik, bugün sebze, meyve ve diğer problemlerimiz olmayacaktı"

14 Şubat 2019 Perşembe 21:35
Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır." dedi.

Bakan Pakdemirli, bir otelde gerçekleştirilen "Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü" imza töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'in tarım ve hayvancılık konusunda çok önemli bir şehir ve Ahiliğin de doğduğu kent olduğunu belirtti.

Ahilik kültürünün sürdürebilmesinin önemine değinen Pakdemirli, "Eğer biz bugün Ahilik kültürünü sürdürebilseydik, bugün sebze, meyve ve diğer problemlerimiz olmayacaktı." ifadesini kullandı.

Sebze fiyatlarının artışıyla bakanlık olarak hızlı bir şekilde organize olduklarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Ankara ve İstanbul'da meyve ve sebzeyi üreticiden tüketiciye hızlı bir şekilde üreticiden tüketiciye ulaştırdıklarını anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Aslında kooperatiflerin görevi bunlar. Ana görevleri bu. Kooperatiflerin görevleri üretici ile tüketiciyi birleştirmek. Üreticinin malı tarlada 1 lira, tüketici bunu 4 liraya yiyor. Üretici bir liraya satmayacak, 2 liraya satacak, tüketici de 4 liraya yemeyecek, 3 liraya yiyecek. Üretici ile tüketiciyi birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Bu görev devletin görevi değil. Biz zaman zaman palyatif tedbirler alıyoruz ama bu, kooperatiflerin görevi. Kooperatifler, üreticiler ve çiftçiler adına bu değeri yaratmak durumundalar. Çok sayıda değil, az sayıda kooperatifimiz olsun ama işe yarayan kooperatiflerimiz olsun. Üretici ile tüketiciyi birleştirsin. Üreticinin malı tarlada kalmasın, tüketici de hak ettiği şekilde enflasyona ezilmeden ürünleri yesin."

Pakdemirli, sözleşmeli tarım konusuna önem verdiklerini vurgulayarak, "Sözleşmeli tarımda daha çok üreticinin hakkını koruyacak bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz. Sanayici bir malı alırken fiyat aleyhinde geliştiği zaman sözleşmeyi bir kenara bırakıyor, serbest piyasadan alıyor. Bunu karşılıkı olarak düzenleyeceğiz. Üreticiler baştan alacağı parayı bilecek, hesabını kitabını ona göre yapacak. Sözleşmeli tarım bu açıdan çok önemli. Burada da bunun iş birliği protokolü imzalanacak. Kooperatifler var, biz varız. Değerli belediyemiz var. 18 bin dekar arazide sözleşmeli tarım yapılıyor olacak. Bunun da Kırşehir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Her konuşmasında tarımın, savunma sanayiinden daha önemli olduğunu söylediğini anımsatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salonda olan herkes benim için bir orgeneraldir, bir genelkurmay başkanıdır. Memleket olarak her şeyiniz olabilir. Uçaklarınız, roketiniz olabilir. Ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boş. O yüzden sizler Türkiye için çok önemlisiniz, değerlisiniz. Bugüne kadar Türkiye'nin bir başarısı var. Bu başarıyı daha yukarı çıkarmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Tarımı olmayan ülke mutfağı olmayan eve benzer. Toprağın da tarımın da siyasetini yapmamamız lazım. Ama en çok siyaseti tarımda görüyoruz. Herkes her şeyi biliyor bu işte. Tabii, eleştiri olacak ama bu eşleştiriler boş eleştiri olmamalı."

Zaman zaman Türkiye'nin buğdaya, samana muhtaç edildiği şeklinde yanlış eleştirilerin olduğunu aktaran Bakan Pakdemirli, Türkiye'de 66 milyon ton kaba yem bulunduğunu, 9 bin ton saman ithalatının siyasi malzeme haline getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin 24,5 milyon ton üretimi, 19 milyon ton tüketimiyle buğdaya muhtaç bir ülke olmadığını anlatan Pakdemirli, zaman zaman makarna ve buğday fabrikaları için ithalat yapıldığını ifade etti.

İthalatın da ihracatın da olacağını belirten Pakdemirli, "Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı vardır. Türkiye tarım ürünleri konusunda net ihracatçı konumundadır. Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre, tarımsal gayrisafi milli hasılada Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Toprak kaynağı bakımından baktığımızda 17. sırada. Topraklarımız küçük olduğu halde, çevresindeki olaylara rağmen kendisini 7. sıraya yükseltmiş." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü imzalandı.







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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:35
  1. - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
  2. Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü
  3. Kırşehir

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