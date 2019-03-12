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Alim: Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı

Açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, 2018’deki yüzde 2.6’lık büyüme ve son çeyrekteki yüzde 3’lük daralmanın, iş dünyası açısından şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

12 Mart 2019 Salı 16:04
Alim: Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı

Açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, 2018’deki yüzde 2.6’lık büyüme ve son çeyrekteki yüzde 3’lük daralmanın, iş dünyası açısından şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

 

2018 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan finansal dalgalanmanın, ikinci yarıdan sonra reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı, iş insanları olarak yakından yaşadıklarının altını çizen Alim, “Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere, yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

 

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası (İPEKYOLUSİFED )Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerini değerlendirerek, rakamların, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından, acil olarak yapısal ve ekonomik reformlara odaklanılması gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

 

Alim, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi 4. çeyrek büyüme verileri, iş dünyası açısından şaşırtıcı olmadı. Yüzde 2-4 arasında bir daralma bekleniyordu ki gelen rakam yüzde 3 daralma yönünde oldu. Yılı da yine İPEKYOLUSİFED olarak pek çok açıklamamızda vurguladığımız gibi yüzde 2,5-3 arasında bir büyüme ile kapatacağımızı söylüyorduk. Yeni Ekonomik Program (YEP) ile hedeflenen yıllık büyüme rakamının (yüzde 3,8) altında, 2018’i yüzde 2,6 ile kapattık.

 

2018 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yaşadığımız finansal dalgalanmanın, ikinci yarıdan sonra reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı iş insanları olarak yakından yaşadık. Şubat ayında yayımladığımız İPEKYOLUSİFED Ekonomik Beklenti Anketi sonuçlarının, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri ile örtüştüğünü söyleyebiliriz.

 

Son 20 yılda hizmetler ve inşaat sektörü odaklı bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümenin sürdürülebilir olması mümkün değildi. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi odaklı; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor. Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere, yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz. Ekonomik reformlara ek olarak hayata geçirilecek demokratik reformların vereceği güçle, Türkiye’nin yeni bir hikâye yazacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

 

Sürdürülebilir büyüme için ekonomiye güven önemlidir. Tüketici ve reel sektörde güven kaybı, ekonomiye daralma olarak yansımaktadır. Bu anlamıyla finans piyasalarının nabzını ve reel sektörün ateşini düşürecek geçici tedbirler yerine, kalıcı reformlara odaklanılması ve bu yöndeki adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Banka kredilerinin daralması, teminat sürecinin katılaşması gibi sorunlar, mevcutta reel sektörde nakit sıkışıklığı başta olmak üzere ödeme sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Üretimde ve satışlarda yaşanan daralma, reel sektörü, özellikle de KOBİ’leri derinden etkilemektedir.

 

Ödemelerin zamanında gerçekleşmesinin, ekonomiye güven tesisinin en önemli unsurlarından biri olduğu unutulmamalıdır. KOBİ’lere ödemelerin gecikmesi ise, güven tesisisin azaldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla “Önce Küçüğü Düşün” ilkesini İPEKYOLUSİFED olarak tekrar hatırlatmak istiyoruz. KOBİ’lere ödemelerin gecikmesini engelleyecek önlemlerin alınması, bu anlamıyla ekonomiye güvenin yeniden tesisi, büyümenin tekrar artışa geçmesini sağlayacaktır.

 

Beklentimiz seçimlerden hemen sonra, gündemin acilen yapısal ve ekonomik reformlar olması ve somut eylem planları ile güvenin yeniden tesisi için var güçle çalışılmasıdır.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:04
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