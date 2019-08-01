0553 313 94 23

Alıcı kılığındaki hırsızın sürücüsünü yerde sürükleyip çaldığı otomobil bulundu

Bursa’da azılı hırsızın satın alma bahanesiyle binip sahibini yerde sürükleyip çaldığı otomobil, Antalya’ya çekici üzerinde götürülmek istenirken bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
Alıcı kılığındaki hırsızın sürücüsünü yerde sürükleyip çaldığı otomobil bulundu

Bursa’da azılı hırsızın satın alma bahanesiyle binip sahibini yerde sürükleyip çaldığı otomobil, Antalya’ya çekici üzerinde götürülmek istenirken bulundu. Araçtan şüphelenen çekicinin sürücüsünün aracı kontrol noktasına götürmesiyle otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Araç sahibi genç adam uyanık çekiciye teşekkür ederken, vatandaşları da araç alışverişlerinde dikkatli olmaları hususunda uyardı.


Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi. 16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için bu kişiyle buluştu. Aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi.


Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte alıcı kılığındaki hırsız gaza bastı. Aracının çalınacağını anlayan Ertürk, otomobilin camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.


Aracından umudu kesen Ertürk, olaydan sonraki gün aldığı bir telefonla sevinçten havalara uçtu. Gasp edilen aracı, hırsız tarafından Antalya’ya kaçırılmak istenirken durumdan şüphelenen çekici otomobili alarak polise gitti. Aracı inceleyen ekipler, otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederek araç sahibi Emre Ertürk’ü aradı. Aracını teslim alan Ertürk, mutluluğunu dile getirerek çekiciye teşekkür etti.


Ertürk, “Aracım dün bana internet üzerinden ulaşan bir kişi tarafından test sürüşü yaptığımız esnada gasp edildi. Ben araçtan ümidimi kesmiştim. Bulunacağına inanmıyordum ama bu sabah otomobilin bulunduğunu öğrendim. Arabamı çalan hırsız bir çekiciyi arayarak otomobilin motor arızası verdiğini, oto galeri aracı olduğu için de Antalya’ya gitmesi gerektiğini söylemiş. Arabayı almaya giden çekici hırsızın hareketlerinden şüphelenmiş ama bir şey çaktırmamış. Otomobili Antalya’ya götürmek üzere çekiciye yüklemiş ve arabayı polis kontrol noktasına götürmüş. Oradaki polislere şahıslardan şüphelendiğini, arabayı kontrol edebileceklerini söylemiş. Arabanın plakasını inceleyen ekipler, aracın çalıntı olduğunu tespit edip beni aradı. Ben de gidip arabamı aldım. Kimse başıma gelmez demesin, herkesin başına gelebilir böyle şeyler. Arabamı gasp eden kişi bulunamadı ama daha önce İstanbul’da da 15-20 araba çaldığını, şimdilerde Bursa ve Balıkesir’e dadandığını öğrendim. Herkes her türlü tedbirini alsın. Benim arabamda maddi bir hasar yok çok şükür umarım hırsız da en yakın zamanda yakalanır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban bayramı öncesi kredi kullanma talepleri arttı
    1. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    2. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    3. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    4. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    5. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    6. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    7. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    8. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    9. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    10. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    11. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    12. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    13. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    14. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    15. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    16. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    17. Teksas’taki rafineri yangınında..
    18. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    19. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    20. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    21. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    22. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    23. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    24. Güvenlik birimine getirilen çocuklara..
    25. İl encümen toplantısı yapıldı
    26. Antalya Bilim Üniversitesi öğretim..
    27. Vali Tutulmaz AFAD Bölge Lojistik..
    28. Kumluca Belediyesipor’da yeni yönetim
    29. Nadir görülen kara leylekler Bilecik’te
    30. Özbekistan’da “Hassas Nokta ve..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'