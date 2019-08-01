Alıcı kılığındaki hırsızın sürücüsünü yerde sürükleyip çaldığı otomobil bulundu

Bursa’da azılı hırsızın satın alma bahanesiyle binip sahibini yerde sürükleyip çaldığı otomobil, Antalya’ya çekici üzerinde götürülmek istenirken bulundu. Araçtan şüphelenen çekicinin sürücüsünün aracı kontrol noktasına götürmesiyle otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Araç sahibi genç adam uyanık çekiciye teşekkür ederken, vatandaşları da araç alışverişlerinde dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Olay, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Emre Ertürk (29), tatilde Bursa’ya geldi. 6 aylık çocuğunun doğmasıyla birlikte kullandığı otomobil küçük gelen Ertürk, aracını değiştirmeye karar verdi. 16 BV 483 plakalı otomobilini internet üzerinden 55 bin 750 TL’ye satılığa çıkartan Ertürk, müşteri çıkmasının ardından aracı göstermek için bu kişiyle buluştu. Aracı deneyeceğini söyleyen şüpheli, otomobille birkaç tur attıktan sonra aracı ekspertize göstermek istediğini belirtti. Bu esnada aracı durduran şahıs, Ertürk’ün kullanmasını istedi.

Ertürk’ün adımını dışarıya atmasıyla birlikte alıcı kılığındaki hırsız gaza bastı. Aracının çalınacağını anlayan Ertürk, otomobilin camına tutunarak, onu durdurmak istedi. Uzun süre aracın camında sürüklenen Ertürk, gücünü kaybedince yere düşüp yaralandı. 155 polis ihbar hattını arayarak yardım isteyen talihsiz öğretmen polise verdiği ifade sonrası hastaneye giderek tedavi oldu.

Aracından umudu kesen Ertürk, olaydan sonraki gün aldığı bir telefonla sevinçten havalara uçtu. Gasp edilen aracı, hırsız tarafından Antalya’ya kaçırılmak istenirken durumdan şüphelenen çekici otomobili alarak polise gitti. Aracı inceleyen ekipler, otomobilin çalıntı olduğunu tespit ederek araç sahibi Emre Ertürk’ü aradı. Aracını teslim alan Ertürk, mutluluğunu dile getirerek çekiciye teşekkür etti.

Ertürk, “Aracım dün bana internet üzerinden ulaşan bir kişi tarafından test sürüşü yaptığımız esnada gasp edildi. Ben araçtan ümidimi kesmiştim. Bulunacağına inanmıyordum ama bu sabah otomobilin bulunduğunu öğrendim. Arabamı çalan hırsız bir çekiciyi arayarak otomobilin motor arızası verdiğini, oto galeri aracı olduğu için de Antalya’ya gitmesi gerektiğini söylemiş. Arabayı almaya giden çekici hırsızın hareketlerinden şüphelenmiş ama bir şey çaktırmamış. Otomobili Antalya’ya götürmek üzere çekiciye yüklemiş ve arabayı polis kontrol noktasına götürmüş. Oradaki polislere şahıslardan şüphelendiğini, arabayı kontrol edebileceklerini söylemiş. Arabanın plakasını inceleyen ekipler, aracın çalıntı olduğunu tespit edip beni aradı. Ben de gidip arabamı aldım. Kimse başıma gelmez demesin, herkesin başına gelebilir böyle şeyler. Arabamı gasp eden kişi bulunamadı ama daha önce İstanbul’da da 15-20 araba çaldığını, şimdilerde Bursa ve Balıkesir’e dadandığını öğrendim. Herkes her türlü tedbirini alsın. Benim arabamda maddi bir hasar yok çok şükür umarım hırsız da en yakın zamanda yakalanır” dedi.