Alice Phoebe Lou İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Güney Afrikalı genç şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, Garanti Caz Yeşili konserlerinde sahne alacak. Berlin'de yaşayan ve "Momentum" adlı ilk albümünü 2014'te, "Orbit"i ise 2016'da yayımlayan Lou, 5 ve 6 Nisan'da Salon İKSV'de konser verecek. İndie folk, caz ve blues müziğini harmanlayan Lou, 8 Mart'ta yayımlanan yeni albümü "Paper Castles"ın turnesi kapsamında İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

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