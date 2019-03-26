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Alice Phoebe Lou İstanbul'da konser verecek

26 Mart 2019 Salı 18:37
Alice Phoebe Lou İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Güney Afrikalı genç şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, Garanti Caz Yeşili konserlerinde sahne alacak.

Berlin'de yaşayan ve "Momentum" adlı ilk albümünü 2014'te, "Orbit"i ise 2016'da yayımlayan Lou, 5 ve 6 Nisan'da Salon İKSV'de konser verecek.

İndie folk, caz ve blues müziğini harmanlayan Lou, 8 Mart'ta yayımlanan yeni albümü "Paper Castles"ın turnesi kapsamında İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:37
  1. Alice Phoebe Lou
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