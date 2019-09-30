Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesinin sağlığa faydaları neler?

Alıç sirkesinin faydaları, saymakla bitmiyor. Alıç,meyvesi halk arasında aluç, yemişen diye de bilinen sevilen bir besindir. Alıç sirkesi, ülkemizde pek çok bölgede kendiliğinden yetişen alıç ağacının meyvesinden elde edilir. Peki, birçok faydası bulunan alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç sirkesinin faydaları neler?

Alıç sirkesinin faydaları neler?

Alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse her konuda vücuda faydası olan alıç sirkesi, güçlü bir antioksidandır. İşte alıç sirkesinin faydaları....

-Alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır.

-Alıç sirkesinin en önemli özelliği, vücudumuzda daha fazla oksijen ve kan dolaşımına yardım etmesidir. Böylelikle damarları genişletir ve oksijen alımını kuvvetlendirir.

-Yapılan çalışmalara göre, alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesi yer alır. Hipertansiyonu da düşürücü etkisi vardır.

-Alıç sirkesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişiyi hastalanmaktan korur.

-Alıç sirkesi kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlığın tedavisinde de çok etkilidir.

-Göğüs ağrısını hafifletici etkisi vardır.

-Strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder.

-Alıç sirkesinin damar sertliğine çok iyi geldiği bilinmektedir. Eğer dikkat edilmezse, damar sertliğine yatkın vücut yapılarında zamanla; kalp krizi, beyin damar tıkanması, beyin kanaması ve kangren gibi çok ciddi hastalıklar meydana gelmektedir. Kalp krizinden sonra gelişebilen yüksek kan basıncı sorunlarında da iyileştirici etkileri vardır.

-Böbrek hastalıklarında alıç sirkesi tedaviye yardımcı olmaktadır. Böbrek kumunu döker ve idrar sökmeye yardım eder. Ayrıca kabızlık ve ishalin giderilmesinde de oldukça etkilidir.

-Ciltte oluşan kaşıntılara da faydası çoktur.

-Zayıflamak isteyenler, diyetlerinin bir parçası olarak alıç sirkesi kullanırsa; daha fazla sağlıklı bir kilo verebilirler.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1,5 kilogram alıç

4 litre su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm ya da elma sirkesi

5-6 adet nohut

Yapılışı

Alıçları bol suda yıkayın. Tek tek kontrol ederek içinde kurt olanları ayıklayın.

Sirke yapacağınız 5 litrelik kavanozunuzu iyice yıkayıp dezenfekte edin. Alıçları içine koyun. Üzerini 4 litre suyla tamamlayın. Tuz, sirke ve nohutları da ekleyip ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

Kavanozu güneş almayan bir yere koyup arada kontrol ederek 15-20 gün kadar bekletin. Bu sürede alıçlar yavaş yavaş kavanozun dibine çökecek. Hepsi kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz yenmeye hazırdır.

Bir tülbent yardımıyla süzün ve bir cam şişeye aktarın. Bu şekilde uzun süre saklayabilirsiniz.