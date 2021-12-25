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Kadın - Aile Alıç neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Alıç neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

10 metreye kadar boylanabilen pembe ve beyaz çiçekli dikenli bir ağaçtır

Yeniakit Publisher
2021-12-25 16:11:00 - 2021-12-25 16:16:49
Alıç neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

Gülgiller familyasından olan alıç diğer adıyla yemişen olarak bilinir. Meyveleri kırmızı, esmer kırmızı yada sarı olarak renkte olabiliyor.

Alıçın sağlık için olan bazı faydaları şu şekildedir:

  • Bağışıklık Güçlendirici. Alıç içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok etmekte çok yardımcı olur. ...
  • Kolesterol ile Mücadele.
  • Yaşlanma Belirtilerine Karşı Korur. 
  • Kalp Damar Sağlığını Korur. 
  • Kanseri Önler.

Alıç sirkesinin faydaları

  • Ciltte oluşan kaşıntılara da faydası çoktur.
  • Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.
  • Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder.
  • Şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.
  • Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.
  • Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Alıç ağacı

Halk arasında yemişen olarak bilinen alıç, dikenlerinden dolayı akdiken olarak da bilinir. Kuzey Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya özgü bir bitki olan alıç otu antioksidan açısından zengindir. Beyaz renkte çiçeklere sahip dikenli bir bitkidir.

 

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