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Alibeyköy’de Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda düzenlenen “Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivali”ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10 Mart 2019 Pazar 16:55
Alibeyköy’de Meşhur Lezzetler Festivali’ne yoğun ilgi

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda düzenlenen “Eyüpsultan’ın Meşhur Lezzetleri Festivali”ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, kadınlar için tüm parklarda kadın lokalleri kuracaklarını müjdeledi.


İlki Eyüpsultan meydanında gerçekleşen “Meşhur Lezzetler Festivali”nin 2’ncisi Alibeyköy Osmanlı parkında düzenlendi. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken’in ev sahipliğini yaptığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören alanına gelen Köken vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Çocuklarla yakından ilgilenen başkan adayı Köken, çocuklara pamuk şeker dağıttı.


Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hitap eden AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Her mahallede parklardan birinde kadın lokalini kuracağız. Erkekler cami, kahvehane gibi her yeri kullanıyor. Kadınların vakit geçireceği fazla alan yok. Kadınlar için de parklarda kadın lokallerini kuracağız” dedi.



“Dünya şampiyonluğunda adı geçen gençlerimiz olacak”


Engeliler ve uyuşturucu madde bağımlısı olanlar için de yoğun çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Köken, “Çocuklarımızı başka şeylere bağımlı yapmaya çalışanlarla ciddi bir şekilde mücadele edeceğiz. Gönüllerinizin doktoru olmaya adayız. Şehrinizin doktoruyuz. Eyüpsultan’ı İstanbul’un baş şehri yapma konusunda ne yapılması gerekiyorsa tüm emeklerimizi ortaya koyacağız. Sizler dışarı çıktığınızda Eyüpsultan’dan nasıl söz edildiğini duyacaksınız. Kabuğumuzu yırtıp dışına çıkmamız lazım. Eyüpspor, Alibeyköyspor hem de bölgedeki kapalı spor salonlarının da faaliyete geçmesiyle göreceksiniz dünyada derece alan çocuklarımız olacak. Dünya şampiyonluğunda adı geçen gençlerimiz olacak. Alibeyköy’ün adı köy ama şehir yapacağız burayı” dedi.


Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Köken’in konuşmasının ardından festivale katılanlar düzenlenen Rumelili Ekrem konseriyle eğlenceli vakit geçirdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:55
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