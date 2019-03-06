Aliağa’ya dünya standartlarında hippoterapi merkezi

Son beş yılda Aliağa’ya birbirinden önemli projeler kazandıran Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere Mahallesi’ne yapmayı planladığı “Hippoterapi Merkezi” için de çalışmalarını hızlandırdı.

72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, 170 dönümlük Mavi Bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri, yapımı devam eden Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi, 10 bin 522 metrekarelik Gençlik Merkezi ile kente yatırım katan Aliağa Belediyesi, tüm Bakırçay bölgesine hitap edecek olan Hippoterapi Merkezi’nin de yakın zamanda inşasına başlıyor.







Hippoterapi Merkezi’nde neler var?

33 bin metrekarelik bir alana sahip olacak olan Hippoterapi Merkezi’nde; atla terapi, bireysel eğitim odaları, çocuk oyun alanları, tek katlı ahır, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, otopark, seyir terası, kafeterya, günü birlik dinlenme alanları ile tek katlı rehabilitasyon merkezi ve yönetim binası yer alacak.

Dünya standartlarındaki Hippoterapi Merkezi, özellikle engelli vatandaşların rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak. İçerisinde hobi bahçeleri ve güzel sanat atölyesinin de bulunacağı merkezin, sadece kentteki engelli vatandaşlara değil, Bakırçay bölgesindeki tüm engelli vatandaşlara hizmet vereceği kaydedildi.