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Aliağa’ya 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası

"Aliağa Kervan Yolu” projesi kapsamında dış mahallelere ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası kazandıracak.

12 Mart 2019 Salı 11:28
Aliağa’ya 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası

Son beş yılda yaptığı çalışmalar ile kent içerisindeki bisiklet yolu ağını genişleten Aliağa Belediyesi’nin hedefi Türkiye’de en geniş bisiklet yolu ağına sahip olmanın yanı sıra Bergama’dan Smyrna’ya "Aliağa Kervan Yolu” projesi kapsamında dış mahallelere ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası kazandıracak.

 

Sanayi kenti olmasının yanı sıra Kyme, Tisna, Myrina ve Gryneion gibi tarihin önemli antik kentlerine ev sahipliği yapması, kültürü, denizi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Aliağa, Avrupa standartlarındaki bisiklet yollarıyla da bisiklet tutkunlarının dikkatini çekiyor.

 

Gerek halk sağlığı ve obeziteyle mücadele, gerekse çevreci yaklaşımla kentte bisiklet kullanımını özendirmek isteyen Aliağa Belediyesi, bisiklet yollarının arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

 

‘Bisiklet Dostu Kent Vizyonu’ ile bisiklet kullanımında önemli adımlar atan Aliağa Belediyesi, son dört yılda yaptığı çalışmalar ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi, Yeni Şakran Sahili ve son olarak da İstiklal Caddesi ile Hükümet Caddesi’ne Avrupa standartlarına uygun bisiklet yolu kazandırdı.

 

Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı, sahil bandı, Ağapark plajı sosyal tesisleri ve kuş cenneti rotasını kapsayan yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet yolu, Aliağalı bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yeni Şakran Sahil Düzenlemesi kapsamında bir kilometrelik, İstiklal ve Hükümet Caddesi üzerinde yapılan yol düzenleme çalışmalarında ise bir buçuk kilometrelik bisiklet yolu bisiklet tutkunlarının hizmetine sunuldu.



Sağlıklı yaşam için protokol

 

Öte yandan çağın sorunu obezite ile mücadelede bisiklet kullanımı büyük önem taşıyor. Aliağa Belediyesi bu kapsamda Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile “Fiziksel aktivitenin arttırılması ve Bisiklet yolu yapımını destekleme “protokolünü imzaladı. Protokol ile sağlıklı yaşam için özellikle ev hanımlarının bisiklet kullanımının arttırılması hedefleniyor.

 

Bisiklet kullanımının sadece bir hobi aracı olmaktan çıkarılıp aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olması için de çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğündeki ’Hayatı Emniyetle Pedalla’ projesine 115 bisiklet ile destek verdi.



Aliağa, Eurovelo rotasına girecek

 

Aliağa’nın bisiklet tutkunları için cazip bir adres olması için çabalar sürerken Aliağa’nın çevresindeki tarih, deniz ve doğa rotaları yakın bir gelecekte Avrupalı bisiklet tutkunlarının da sıklıkla ziyaret ettiği bir yer olacak. Avrupa Bisiklet Turizm Ağı Eurovelo’da yer almaya hazırlanan İzmir’de bu ağın kuzeyindeki ayağında Aliağa’daki destinasyon da önemli yer tutuyor. Eurovelo ile İzmir’den Aliağa’ya, Bergama’ya kadar tarihi, turistik ve doğal güzellikler, Avrupa’dan gelen bisiklet gezginleriyle renklenecek.



Kervan Yolu Projesi ile 10 kilometrekil dağ bisiklet rotası

 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aliağa’yı kültür turizminin öncü kentlerinden biri yapmayı hedefleyen Aliağa Belediyesi, “Bergama’dan Smyrna’ya Aliağa Kervan Yolu” projesi kapsamında dış mahallelere ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisiklet rotası kazandıracak. Aliağa Belediyesi Güzelhisar Mahallesi, Çıtak Mahallesi, Uzunhasanlar Mahallesi, Karaköy Mahallesi ve Hacıömerli Mahallesi’nden Bergama’ya kadar uzanan tarihi kervan yolu projesini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile birlikte yürütüyor. Projenin tamamlanması ile birlikte tarihi kervan yolu güzergâhında bisiklet tutkunları için ilk etapta 10 kilometrelik dağ bisikleti rotası eklenecek. Bunun yanı sıra bisiklet grupları için tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenli kamp merkezleri kurulacak. Bisiklet tutkunları belirlenen rota üzerinden Aliağa’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edebilecek.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:28
  1. İzmir
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