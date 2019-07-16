Aliağa’nın yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açılıyor

İzmir’de, Aliağa Gençlik Merkezi bünyesinde yer alan kentin ilk yarı olimpik kapalı yüzme havuzu hizmete açılıyor.

Aliağa Belediyesinin kente kazandırdığı prestij projelerden Aliağa Gençlik Merkezi, yüzme tutkunlarına yaz-kış kapısını açıyor. Aliağa Gençlik Merkezi içerisinde bulunan; 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 buçuk metre derinliğe sahip yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun, kurslar dışında kalan saatlerde vatandaşın hizmetinde olacağı belirtildi.

Günün stresini atmak ve yarı olimpik havuzda yüzmenin keyfini doyasıya çıkartmak isteyen vatandaşların, 16 Temmuz 2019 Salı gününden itibaren hafta içi; salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 19.00-21.00 saatleri arasında; cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında rezervasyon yaptırarak havuzu kullanabileceği belirtildi.Can güvenliğinin üst seviyede tutulduğu havuzda cankurtaranlar da görev yapacağı açıklandı.

İki saatlik 60 kişilik gruplar halinde kullanılacak olan havuzdan yararlanmak isteyen vatandaşların, 0232 616 7071 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabileceği ve kullanım koşulları hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği kaydedildi.

Ayrıca, her pazar 15.30-17.30 saatleri arasında sadece kadınlara özel kullanım imkanında sunulacağı belirtildi.