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Aliağa’nın en büyük parkında son rötuşlar

İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından Yeni Mahalle’de Cengiz Topel ile Rumeli Caddesi arasında toplam 110 dönümlük alan üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’nde son rötuşlar yapılıyor.

29 Mart 2019 Cuma 10:53
Aliağa’nın en büyük parkında son rötuşlar

İzmir’in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından Yeni Mahalle’de Cengiz Topel ile Rumeli Caddesi arasında toplam 110 dönümlük alan üzerine projelendirilen Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’nde son rötuşlar yapılıyor.


Son beş yılda yeşillendirme, ağaçlandırma gibi çalışmaların yanı sıra vatandaşların huzurla vakit geçirebilecekleri dev sosyal yaşam alanları üreten Aliağa Belediyesi, bu kapsamda ‘Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’ için sona geldi. Büyüklüğü ile Aliağa’nın en büyük parkı olması beklenen ‘Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’nin yüzde 95’i tamamlandı.


Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında alana; ıhlamur, defne, süs armudu, lale, meşe, palmiye, manolya, kokoz ve çınar gibi bir çok ağaç ve yaklaşık 20 bin çalı türü bitkinin dikimi yapıldı. Toplamda 96 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip olacak ‘Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’nde peyzaj çalışmalarının büyük çoğunluğu bitti. 110 dönümlük dev parkta insana huzur veren sosyal donatı elemanlarının yanı sıra FİFA standartlarına sahip; suni çim futbol sahası, halı saha ve basketbol sahaları gibi vatandaşların istedikleri saatte spor yapabilecekleri spor alanları bulunuyor. Yaklaşık 10 bin metre karelik piknik alanında çalışmalar tamamlanırken, öğrencilerin trafik eğitimlerinde kullanabilecekleri trafik eğitim okulunda da çalışmalar son aşamaya geldi.


Ağaçlandırma, çimlendirme, sosyal donatı ve birçok aktiviteye olanak sağlayacak Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi, gece görünümüyle de vatandaşların ilgisini çekiyor. Kent Parkı özellikle yaz akşamlarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alacak. Aliağa’nın en büyük parkı yetişkinler kadar çocuklarında şimdiden vazgeçilmez adresi oldu. Park içerisinde çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini destekleyecek birbirinden eğlenceli oyun gruplarının ise çocukların eğlence adresi oldu.


Aliağa tarihine atıfta bulunan büstlerin ve çeşitli antik heykellerin yer alacağı tarihi yolun, 240 araçlık ekogrid otopark, 330 metre uzunluğunda çocuk tren yolu ile bisiklet yolunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Ayrıca Kent Belleği ve Anı Evi, 100 metrekare Kuru Dere ve 340 metre kare yansıma havuzu için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:53
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