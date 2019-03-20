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Aliağalı vatandaşlardan kültür gezilerine yoğun ilgi

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin İzmir ve bölge tarihini, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla programladığı kültür gezileri Aliağalılardan yoğun ilgi gördü.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
Aliağalı vatandaşlardan kültür gezilerine yoğun ilgi

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin İzmir ve bölge tarihini, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla programladığı kültür gezileri Aliağalılardan yoğun ilgi gördü.


Aliağa ilçesinde, Şirince’den Efes’e, Bursa’dan Ege’nin en önemli tarihi ve turistik mekânlarına düzenlenen gezilere bir yılda 7 bin 500 kişi katıldı. Belediye tarafından tam donanımlı bir otobüs ve ekibi ile gerçekleştirilen geziler kapsamında; Ödemiş, Birgi, Tire, Şirince, Maket Köyü, Kuşadası, Bergama, Ayvalık, Bursa gibi tarihi, turistik ve dini destinasyonlar Aliağalılar tarafından ziyaret edildi.


Kültür gezileri Aliağa Belediyesi ile muhtarlıklar iş birliğinde gerçekleştirildi. Gezilere yoğun ilgi gösteren Aliağalılar, geçtiğimiz 10 ay boyunca “Adım Adım Anadolu” sloganı ile gerçekleştirilen turlarda farklı şehirleri ve bölgenin seçkin turistik destinasyonlarını görme fırsatı buldu. Ziyaretlerde müze ve ören yerleri gezildi. Bu süre içinde 7 bin 500 kişi, düzenlenen kültür gezileriyle tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken farklı coğrafyaların kültürleriyle de kaynaşma imkânına sahip oldu.


Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen geziler esnasında vatandaşların ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanabilmesi için de Milletin Ekibi’nden iki personel görev yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
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