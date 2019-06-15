0553 313 94 23

Aliağa’dan tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile İzmir’in Aliağa ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar, düzenlenen veda yemeğinde buluştu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
Aliağa’dan tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile İzmir’in Aliağa ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar, düzenlenen veda yemeğinde buluştu.


Adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile bir çok hakim ve savcının görev yerleri değişmişti. Aliağa ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar içinde bir veda yemeği düzenlendi.


Yemekte konuşma yapan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, "Bugün adliyemizde yaklaşık 3 yıl görev yapan ve 2019 yılı yaz kararnamesiyle aramızdan ayrılacak olan değerli hakim ve savcılarımıza veda etmek üzere bir araya geldik. Kendileriyle yaklaşık 1 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hepsinin ne kadar canla başla, kendilerinden ve ailelerinden ödün vererek çalıştıklarına şahit oldum. Meslektaşlarımızın yargı yükünü nasıl ve hangi şartlarda sırtladığı hepimizin malumudur. Yargıda her geçen gün artan iş yükü ve değişen mevzuat işlerimizi zorlaştırsa da bizler mesleğimizi severek yapıyoruz. Peygamber postunda adalet dağıtmaya çalışmak ve bunun farkında olmak zorlukları bize unutturuyor. Adalet Bakanlığımızın hazırladığı ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yargı Reformuna ilişkin yeniliklerinde bundan sonraki çalışmalarımızı kolaylaştıracağı, yargıya güveni arttıracağını düşünüyorum. 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrası ihraçlar ile azalan hakim-savcı sayısının da aramıza yeni katılan meslektaşlarımızla birlikte hızla tamamlandığı da görülmektedir. Adalet teşkilatının güçlenmesi devletimize de güç vermektedir. Adalet devletin temelidir" dedi.


Konuşmanın ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğindedüzenlenen veda yemeğine; Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, hakim ve savcılar, adliye personeli, avukatlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den flaş makam aracı açıklaması!
    1. İBB'den flaş makam aracı açıklaması!
    2. Yargıtay Başkanı Cirit: “Bugün bize..
    3. Yiyecekler derin dondurucuda kaç ay..
    4. Cep telefonuyla kadını görüntüleyen..
    5. Tosya D100 Karayolunda kaza: 3 yaralı
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    7. Etkili yağış heyelana neden oldu
    8. Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hasköy..
    10. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım:..
    11. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    12. Antalya'da sağanak ve dolu
    13. Çamura saplanan otomobil yolda mahsur..
    14. Aliağa’dan tayini çıkan hakim ve..
    15. Restore edilen Balkanlar'ın en eski..
    16. Sınav sırasında kalp krizi geçirip..
    17. Türkiye düşmanı BAE Kraliyet..
    18. Ambalaj ürünleri bulunan depodaki..
    19. Obama tatil için Fransa’da
    20. Ağrı'da bir öğrenci 2 dakika geç..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu