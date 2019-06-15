Aliağa’dan tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile İzmir’in Aliağa ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar, düzenlenen veda yemeğinde buluştu.

Adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile bir çok hakim ve savcının görev yerleri değişmişti. Aliağa ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar içinde bir veda yemeği düzenlendi.

Yemekte konuşma yapan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, "Bugün adliyemizde yaklaşık 3 yıl görev yapan ve 2019 yılı yaz kararnamesiyle aramızdan ayrılacak olan değerli hakim ve savcılarımıza veda etmek üzere bir araya geldik. Kendileriyle yaklaşık 1 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hepsinin ne kadar canla başla, kendilerinden ve ailelerinden ödün vererek çalıştıklarına şahit oldum. Meslektaşlarımızın yargı yükünü nasıl ve hangi şartlarda sırtladığı hepimizin malumudur. Yargıda her geçen gün artan iş yükü ve değişen mevzuat işlerimizi zorlaştırsa da bizler mesleğimizi severek yapıyoruz. Peygamber postunda adalet dağıtmaya çalışmak ve bunun farkında olmak zorlukları bize unutturuyor. Adalet Bakanlığımızın hazırladığı ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yargı Reformuna ilişkin yeniliklerinde bundan sonraki çalışmalarımızı kolaylaştıracağı, yargıya güveni arttıracağını düşünüyorum. 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrası ihraçlar ile azalan hakim-savcı sayısının da aramıza yeni katılan meslektaşlarımızla birlikte hızla tamamlandığı da görülmektedir. Adalet teşkilatının güçlenmesi devletimize de güç vermektedir. Adalet devletin temelidir" dedi.

Konuşmanın ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğindedüzenlenen veda yemeğine; Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, hakim ve savcılar, adliye personeli, avukatlar katıldı.