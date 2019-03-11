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Aliağa’dan Çanakkale’ye 2 bin 500 kişilik çıkarma

Aliağa Belediyesinin “Ecdada Gidiyoruz” sloganı ile Şehitlik ve Tarihi Yarımada ziyaretinde bulunan Aliağalılar Çanakkale’ye adeta çıkarma yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
Aliağa’dan Çanakkale’ye 2 bin 500 kişilik çıkarma

Aliağa Belediyesinin “Ecdada Gidiyoruz” sloganı ile Şehitlik ve Tarihi Yarımada ziyaretinde bulunan Aliağalılar Çanakkale’ye adeta çıkarma yaptı. Cumhuriyet Meydanı’ndan 2 bin 500 kişi ile hareket eden ilk kafile büyük Türk destanın ve zaferinin yaşandığı topraklarda Çanakkale ruhunu yaşadı.



Aliağa Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretinin ilk etabı tamamlandı. Aliağa Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket eden 50 otobüslük ilk kafile ziyaret sonrası ilçeye dönüş yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da katıldığı şehitlik ziyaretinde Aliağalılar, günübirlik ziyaret ile şanlı Türk destanın yazıldığı topraklarda tarihe yolculuk yaptı. Çanakkale’de gün boyu süren programda; Namazgah tabyaları, Mecidiye tabyaları, Mecidiye Şehitliği, Seyit Onbaşı’nın görev yaptığı top ve anıt, gerçek şehit mezarlıklarının olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı bölgesi, 57. Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliği ziyaret edildi. Çanakkale ruhunu yeniden yaşayan Aliağalılara Aliağa Belediyesi tarafından öğle ve akşam yemeği ikram edildi.



Duygu dolu anlar yaşandı


Tarihe tanıklık eden Aliağalılar, ziyaretleri boyunca rehberler tarafından anlatılan büyük zaferin öyküsünü büyük bir heyecanla dinledi. Savaş alanlarını gezerek vatan uğruna can veren şehitlerin kahramanlık hikayelerini dinleyen Aliağalılar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Aliağalılar, ziyaret edilen tarihi yerlerde Başkan Serkan Acar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gece yarısından sonra Aliağa’ya dönüş yapan vatandaşlar, Çanakkale şehitlik ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Serkan Acar’a teşekkür etti.



Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için ikinci kafile 15 Mart Cuma gecesi, üçüncü kafile ise 23 Mart Cumartesi gecesi yola çıkacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:07
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