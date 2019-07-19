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Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç gözyaşları

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 600 konutluk proje için hak sahipleri çekilen kura ile belirlenirken, kuranın kendine çıktığını gören vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:35
Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç gözyaşları

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 600 konutluk proje için hak sahipleri çekilen kura ile belirlenirken, kuranın kendine çıktığını gören vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun 600 konutluk Aliağa projesi için kura töreni yapıldı. Aliağa projesindeki TOKİ konutları için hak sahipliği belirleme kurası, Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu’nda noter huzurunda yapıldı.


TOKİ Aliağa sosyal konut projesi kapsamında, 300 adet 2+1 ve 300 adet 3+1 konut için 7 bin 713 başvuru alındı. Yapılan kura çekimiyle; şehit ve gazi kontenjanından 38, engelli kontenjanından 30, emekli kontenjanından 150 ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlendi. Kura da ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır ev sahibi olma hayali kurduklarını ifade eden vatandaşlar, bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti. Öte yandan, kura da ismi çıkmayan vatandaşların 24 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başvuru ücretlerini geri alabilecekleri belirtildi.


Hak sahipleri taksit ödemelerine konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacağı ifade edildi. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirileceği, peşinatın sözleşme imzalama aşamasında tahsil edileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:35
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