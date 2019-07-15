0553 313 94 23

Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu, halkın ziyaretine açıldı

İzmir’in Aliağa İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında TCSG-61 Sahil Güvenlik botuhalkın ziyaretine açıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu, halkın ziyaretine açıldı

İzmir’in Aliağa İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında TCSG-61 Sahil Güvenlik botuhalkın ziyaretine açıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri Aliağa’da protokol üyelerinin şehitlik ziyaretti ile başladı. Şehitlikte yapıların duaların ardından protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-61 Sahil Güvenlik botunu ziyaret etti.



Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ziyaret programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman ve vatandaşlar katıldı.


TCSG-61 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, ziyarette bulunan protokol üyelerineSahil Güvenliği botu hakkında bilgiler verdi.



Ziyarete gelen vatandaşlar da botu gezme imkanı buldu. Vatandaşlar, TCSG-61 Sahil Güvenlik botu hakkında bilgi alırken, çocuklar da bot personeli nezaretinde, bot içerisinde bulunan ekipmanları inceleme fırsatı yakaladı. Sahil Güvenlik botu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında bir gün boyunca 10.00 17.00 saatler arasında vatandaşa ziyarete açık olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tedavisi devam ediyor! Halıya sarılarak ölüme terk edilen eşek ayağa kalkmayı bekliyor
    1. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    2. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    3. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    4. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    7. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    8. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    9. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    10. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    11. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    12. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    13. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    14. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    15. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    16. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    18. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    19. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    20. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    21. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    22. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    24. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    25. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    26. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    27. Batman’da dev Türk bayrağı göndere..
    28. Park halindeki otomobil yanarak küle..
    29. İran'dan AB ülkelerine çağrı!..
    30. PKK paçavrası sahibine yine toz..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”