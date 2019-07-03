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Aliağa'daki gemi yangını

İtalya bandıralı gemideki yangına ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi görevlendirildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
Aliağa'daki gemi yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin yaralandığı gemideki yangına ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi görevlendirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, Petkim Limanı'nda İtalya bandıralı 'Syn Zania' gemisinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Savcılık, patlamanın neden kaynaklandığının, varsa ihmali olanların tespiti için bilirkişi görevlendirdi.

Teknik ekiplerin gemide yaptığı ilk incelemede, hidrokarbon dolumu sırasında bağlantılarda yaşanan sorun nedeniyle patlamanın meydana geldiği tespit edildi.

Soğutma çalışmaları tamamlanan gemideki araştırma sürüyor.

Bilirkişi heyetinden gelecek rapora göre savcılığın ihmali olanlar hakkında soruşturmayı genişletebileceği bildirildi.

Bu arada, patlama ve yangından geminin en çok orta bölümünün zarar gördüğü, gerekli araştırmaların tamamlanması sonrası geminin onarıma alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia'nın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Montegurdia'nın cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Patlamadan denize atlayarak yaralı kurtulan 16 kişinin de hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildikleri bildirildi.

- Olay

Aliağa'da önceki gece saatlerinde "Syn Zania" adlı İtalya bandıralı gemide sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı.

Olayda yaralanan 15 İtalyan, 1 Rumen vatandaşı ve bir Petkim çalışanı hastaneye kaldırılmış, yaralılardan İtalyan Roberto Montegurdia hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
  1. Aliağa Petkim
  2. bilirkişi
  3. gemi yangını
  4. savcılık

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