Aliağa’da yol kenarındaki otluk alanda yangın .

İzmir’in Aliağa ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Edilen bilgiye göre yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu Biçerova mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi ve alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 10 dönümlük otluk alan ile 10 adet çam ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

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