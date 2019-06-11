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Aliağa’da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.

11 Haziran 2019 Salı 18:23
Aliağa’da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor. 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 21 Haziran Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.


Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek olan kurslara, 2014 ve öncesi doğumlular şahsen başvurabilecek. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de yüzlerce satrançsevere kapılarını açacak olan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, ön kayıtların ardından sınıf belirleme sınavı yapacak.


Kurslar ise satranç antrenörlerinin gözetiminde 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kursiyer adayları müracaatlarını, Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi No: 30 Kat 2 (Atatürk İlköğretim Okulu karşısı-camlı bina) adresindeki kurs binasına yapabilirler.


Satranç sporunun önemli bir strateji ve zeka oyunu olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, “Satranç bir zeka oyunu olmasının yanı sıra kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Satranç çocuklarda kendine güven duygusunu geliştirir. Satranç oynayan çocuklar daha mücadeleci bir ruha sahip olurlar. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunun bilincine varırlar” diyerek Aliağalıları satranç oynamaya davet etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:23
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