Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya yapılacak olan 600 adet toplu konut projesi için başvurular devam ediyor. 6 Mart tarihinde başlayan müracaatlarda başvuru sayısı 6 bine yaklaştı.

Yoğun talebin yaşandığı TOKİ başvuruları Ziraat Bankası aracılığı ile dört kategoride kabul ediliyor. Birinci kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler” 15-19 Nisan tarihleri arasında; ikinci kategori olan “En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar” 08 - 12 Nisan tarihleri arasında; üçüncü kategori olan “Emekliler” 25 Mart - 05 Nisan tarihleri arasında; dördüncü kategori olan “Diğer alıcı adaylar” ise 06 -22 Mart tarihlerinde başvurularını yapacak.

Aliağa Yeni Mahalle 8257 parselde inşa edilecek olan TOKİ projesinde 2+1’ler için başvuru bedeli 500 TL, 3+1’ler içinse 1.000 TL olarak belirlendi.

İdarece ilan edilecek tarihte “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati idarenin web sayfasında duyurulacak. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Başvuru şartları

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu ilçe nüfusuna kayıtlı olması (3+1 konut tipi hariç).

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması.

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması.

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekiyor (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir) (3+1 konut tipi hariç).

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları; 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

Bankadan yapılacak başvuru işlemleri

Başvurular Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Başvuru sahipleri nüfus Cüzdanı (T.C No’su bulunan) ile birlikte kimlik tespiti için nüfus cüzdanı ibraz etmek şartı aranacak. Başvurular şahsen yapılacak. Başvuru formu kategorisine göre yetkili banka şubelerinden iki nüsha olarak temin edilecek. Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve bir nüsha da başvuru sahibine geri verilecek. “Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; banka ve idare yetkilileri denetiminde TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte gerçekleştirilecek.