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Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya yapılacak olan 600 adet toplu konut projesi için başvurular devam ederken, başvuruların, 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:49
Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya yapılacak olan 600 adet toplu konut projesi için başvurular devam ederken, başvuruların, 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya yapılacak olan 600 adet toplu konut projesi için başvurular başladı. Ziraat Bankası aracılığı ile kabul edilen başvurularda, ilk günden bu yana yoğun bir talep yaşandı. Müracaatlar için Aliağa Demokrasi Meydanı’na mobil araç kuruldu.


Aliağa Yeni Mahalle 8 bin 257 parselde inşa edilecek olan TOKİ projesinde, 2+1’ler için başvuru bedelinin 500 TL, 3+1’ler içinse bin TL olarak belirlendi. Başvuruların dört kategoride kabul edileceği, başvuruların, birinci kategori olan Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, ikinci kategori olan "En az yüzde 40 engelli vatandaşların 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında, üçüncü kategori olan emekli vatandaşların 25 Mart 2019-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, dördüncü kategori olan “diğer alıcı adayların 06 -22 Mart 2019 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:49
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