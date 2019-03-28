Aliağa’da TOKİ için başvuru sayısı 6 bini geçti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’da ikamet eden Kütahyalılarla bir araya gelerek, beş yıl boyunca yapılan ve gelecek beş yılda seçimi kazanması halinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Acar, "TOKİ için şuana kadar 6 bini aşkın başvuru oldu. Yeni Mahalle bölgesinde yapılacak 600 konutun ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kentte ikamet eden Kütahyalılarla buluştu. 5 yıl boyunca yapılan ve gelecek beş yılda seçimi kazanması halinde yapılacak olan projeler hakkında bilgiler veren Acar, "Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz Aliağalıları Aliağa’da tutabilmek, vatandaşımızın Aliağa’da vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktı. İlk etapta Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Mavi Bayraklı Ağapark, Sanat Sokağı gibi projelerimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni Mahalle’de yapımı devam eden 110 dönümlük Kent Park ile Atatürk Mahallesi’nde son rötuşları yapılan Gençlik Merkezimiz de çok yakında hizmete girecek. Sadece sanayi kenti olarak anılmak değil sanayisi olan kültür, sanat, eğitim ve spor şehri olarak anılmak için büyük uğraş verdik" dedi.

Aliağa’nın gelecek beş yıl da önemli projelerle adını duyuracağını ve bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Acar, özellikle Ege Üniversitesi’nin kente çok önemli bir değer katacağını söyledi. Acar, "Ege Üniversitesi Çaltılıdere bölgesine 50 bin öğrenciye eğitim hizmeti vereceği uluslararası standartlara sahip dev bir kampüs kurma kararı aldı. Bu kampüs sayesinde Aliağa’ya gelecek olan 50 bin öğrenci Aliağa’yı bölgenin çekim merkezi yapacak. Mühendislik fakülteleri, onkoloji ve Ar-Ge birimleri ile Türkiye’nin nadide kampüslerinden biri olacak. Ege Üniversitesi Aliağa’yı farklı noktalara taşıyarak Aliağa’nın şehirleşme sürecini hızlandıracak" dedi.

"Vatandaşımız tedavi için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak"

Aliağalıların uzun süredir beklediği meslek ve çevresel hastalıklar hastanesinin temellerini atmanın sevincini yaşadıklarını belirten Acar, “Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Zonguldak olmak üzere üç tane meslek hastalıkları hastanesi bulunuyor; ancak Türkiye’nin ilk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi Aliağa’da olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’ne, İzmir’e bir meslek hastalıkları hastanesi yapma kararı alınca kendileri ile görüştük ve hastanenin Aliağa’ya yapılması konusunda ısrarcı olduk. Kendileri de bizi kırmadı hastanenin Çaltılıdere bölgesine kurulmasına karar verdi. Belediye olarak yer tahsisinde bulunduk. Bu hastane sadece mikrocerrahi ve yanık ünitesi olan bir hastane olmayacak. Kök hücre laboratuvarları ve tanı merkezi ile özgün bir hastane olacak. Türkiye’de birçok hastalığa tanı koyabilecek ve yılda 10 milyon hastaya hizmet verebilecek standartlara sahip olacak. Yeni Mahalle’de mezarlık tarafında A sınıfı 301 yataklı tam teşekküllü bir bölge hastanesi için çalışmalar yakın bir zamanda başlayacak. İhalesi yapılarak iki yıl içerisinde hizmete açılacak. Yeni devlet hastanesinin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşımız tedavi için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak" şeklinde konuştu.

TOKİ çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Serkan Acar, “Aliağa’da yaşanan konut sorunun çözümü için TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde TOKİ’den 5 bin konut talebinde bulunduk. Buna karşılık TOKİ ilk etapta Aliağa’ya 600 konutluk bir proje için talep toplamaya başladı. TOKİ için şuana kadar 6 bini aşkın başvuru oldu. Yeni Mahalle bölgesinde yapılacak 600 konutun ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak” dedi.

Yeniçeriler Taraftar Derneği’nde gerçekleşen buluşmaya Yörükler Derneği ile Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy da katıldı. Yaklaşık bir saat süren buluşma çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.