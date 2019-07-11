Aliağa’da son 6 ayda 229 çift nikah masasına oturdu

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2019 yılının ilk altı ayında 229 çiftin nikahını kıyarken, en fazla nikah kıyma işlemi haziran ayında, en az ise mart ayında gerçekleşti.

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğundan elde edilen bilgilere göre;2019 yılının ilk altı ayında 229 çift dünya evine girdi. 7 Fas, 3 Rusya, 2 Almanya, 3 Azerbaycan, 1 Türkmenistan, 1 Kırgızistan, 1 Yunanistan, 1 Bulgaristan vatandaşı kadın, Türk vatandaşı erkek ile dünya evine girdi. 1 İspanya ve 1 İtalya vatandaşı, Türk vatandaşı kadın ile nikah kıydı. Suriye vatandaşı olan 1 çiftin nikahları da gerçekleştirildi; ayrıca nikahlarını Aliağa dışında kıymak isteyen 27 çifte de evlenme izin belgesi düzenlendi.

Toplumu oluşturan en önemli yapı taşının aile olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Aydan Mangura, 77 nikah ile en fazla nikahın haziran ayında, en az nikahın ise 18 nikah ile mart ayında gerçekleştirildiğini belirtti.

Nikah için gerekli belgeler hakkında da bilgiler veren Mangura, "Evlendirme dairemize başvuruda bulunmak isteyen çiftlerimiz, öncelikle sabah saatlerinde kimlik ve bir fotoğrafları ile birlikte evlilik raporu için bir sevk kağıdı almaları gerekiyor. Sağlık ocağımız saat 11.00’e kadar kan aldığı için çiftlerden özellikle sabah saatlerinde sevk almalarını rica ediyoruz. Çıkan kan sonuçlarından sonra dört fotoğraf ve bir kimlik fotokopisi ile birlikte gelen çiftlerimizin müracaatlarını alıyoruz. Müracaat edilen günün ertesi gününden itibaren çiftlerimiz ne zaman isterlerse nikah akitlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.