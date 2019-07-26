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Aliağa’da Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı

Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de 110 dönümlük ‘Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’ içerisine kurulan Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:18
Aliağa’da Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı

Aliağa Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de 110 dönümlük ‘Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’ içerisine kurulan Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen açılış törenine Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile şehit polis memuru Fethi Sekin’in ailesi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Milletler ancak kahraman evlatlarının omuzlarında yükselir. Büyük Türk milleti tarihin gördüğü en erdemli millettir. Türk milleti kahraman evlatlara sahip olma konusunda dünyanın en şanslı milletidir. Bu sayede tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkemiz var. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, aziz kanlarını bu ülkenin güvenliği için bu topraklara dökmüş tüm kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Trafik güvenliği ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sorunun çözümü noktasında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olarak önemli çalışmalar içerisindeyiz. Trafik bir kültür ve saygı işidir. Çocuklarımıza bu kültürü yerleştirebilirsek trafik güvenliği açısından gelişmiş ülkelerin üzerine çıkabiliriz” dedi.



“Trafik toplumsal bir meseledir”


Trafiğin nesilleri ve kuşakları eğitme işi olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ise, “7’den 77’ye hepimiz trafiğin içerisindeyiz. Trafik toplumsal bir meseledir. Sizin hiçbir hatanız olmasa bile trafik hata affetmiyor. Karşınızdan gelen sürücülerin yaptıkları hatalar sizin hayatınıza mal olabiliyor. Çocuklarımızın trafik eğitimi açısından çok önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol gereği ilkokul ve okul öncesi çocuklarımız bu parkta trafik eğitimi alacak. Çocuklarımız trafik eğitimi sayesinde bilinçli birer birey olarak yetişecekler” dedi.


Protokol konuşmalarının ardından Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı yapıldı. Parkın açılış kurdelesini şehit polisin Şehit kızı Nisa Sekin kesti. Protokol üyeleri ardından teorik eğitimlerin verileceği sınıfı ziyaret etti. Program sonunda çocuklar trafik polisleri eşliğinde eğitim alanında akülü araba ve bisiklet kullandı. 5 bin metrekare alan üzerine kurulan parkta çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine yönelik eğitimler verilecek. Oluşturulan sinevizyon odasında teorik bilgilerin aktarılacağı, ardından da çocukların pratik yapma şansı yakalayacağı trafik eğitim parkında yaya geçitleri, trafik ışıkları, bisikletler ve akülü araçlar yer alıyor. Pratik eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca park alanı içerisinde Aliağa’nın antik kentlerine atıfta bulunan köprü de


Aliağa tarihine ışık tutuyor. Antik kent sikkeleri ile resmedilen köprünün çevresinde sürüş yapan çocuklar Aliağa tarihini de erken yaşlarda öğrenecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:18
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