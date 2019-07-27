Aliağa’da şehidin ismi atış poligonunda yaşayacak

Bergama’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner’in ismi Aliağa Uzunhasanlar Mahallesinde açılışı yapılan atış poligonuna verildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen açılış etkinliğine Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile şehit Nedim Öner’in ailesi katıldı.

Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Aliağa’da kurulan böylesine özel bir atış poligonuna şehidimizin isminin verilmesi beni çok memnun etti. Askerlik ve polislik öyle bir meslektir ki başkalarının çocukları yetim kalmasın diye görevi başındaki memurumuzun çocukları yetim kalır. Millet de o yetimlere ve ailelere kucağını açar. Bu poligonlar emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu yerlerdir ve nitelikli olmaları gerekiyor. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Polis teşkilatı mensuplarının atış kabiliyetlerini geliştirebilecekleri bir tesisin açılışını yaptıklarını ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ise kazasız belasız atış eğitimi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından şehitler için kurban kesilerek dualar edildi. Poligonun açılış kurdelesini şehit Nedim Öner’in ailesi kesti. Program sonunda protokol üyeleri poligonun ilk atışlarını gerçekleştirdi.