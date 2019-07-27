0553 313 94 23

Aliağa’da şehidin ismi atış poligonunda yaşayacak

Bergama’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner’in ismi Aliağa Uzunhasanlar Mahallesinde açılışı yapılan atış poligonuna verildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47
Aliağa’da şehidin ismi atış poligonunda yaşayacak

Bergama’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner’in ismi Aliağa Uzunhasanlar Mahallesinde açılışı yapılan atış poligonuna verildi.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen açılış etkinliğine Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile şehit Nedim Öner’in ailesi katıldı.


Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Aliağa’da kurulan böylesine özel bir atış poligonuna şehidimizin isminin verilmesi beni çok memnun etti. Askerlik ve polislik öyle bir meslektir ki başkalarının çocukları yetim kalmasın diye görevi başındaki memurumuzun çocukları yetim kalır. Millet de o yetimlere ve ailelere kucağını açar. Bu poligonlar emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu yerlerdir ve nitelikli olmaları gerekiyor. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Polis teşkilatı mensuplarının atış kabiliyetlerini geliştirebilecekleri bir tesisin açılışını yaptıklarını ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ise kazasız belasız atış eğitimi temennisinde bulundu.


Açılış konuşmalarının ardından şehitler için kurban kesilerek dualar edildi. Poligonun açılış kurdelesini şehit Nedim Öner’in ailesi kesti. Program sonunda protokol üyeleri poligonun ilk atışlarını gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1..
    2. Yaban ördekleri yavrularıyla Kars..
    3. İngiltere vizesi nasıl alınır?
    4. Düzce Ziraat Odası fındık..
    5. Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar..
    6. Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla..
    7. 18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde..
    8. Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona..
    9. Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!
    10. 46 ülkeden fotoğraf kareleri..
    11. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    12. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    13. Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık..
    14. İzmit’te köy yolları yenileniyor
    15. TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti..
    16. Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine..
    17. Atletico Madrid, Real Madrid'e gol..
    18. Sedat Kılınç:”Merkez Bankasının..
    19. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    20. Dünyada bulunan 90 çeşit madenden..
    21. Polis memuru şehit düştü
    22. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu,..
    23. Kayserispor’dan kötü sonuçlar için..
    24. Rusya'dan ABD'yi korkutacak açıklama!..
    25. Tayyip Kanarya imzayı attı
    26. Altan Güneş, yardımcı antrenör oldu
    27. Adıyaman’daki saldırıda yaralanan..
    28. Tünel girişinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    29. Kocaeli’de çıkan yangında binada..
    30. Yağmur Gökdemir, aday kadroya davet..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz