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Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü bayramlaşacak

Aliağa Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenecek olan resmi bayramlaşma programını açıkladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:56
Aliağa’da protokol, bayramın ilk günü bayramlaşacak

Aliağa Kaymakamlığı, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenecek olan resmi bayramlaşma programını açıkladı. Bayramlaşma bayramın ilk günü Aliağa Engelsiz Yaşam Parkı Kafe’de gerçekleştirilecek.


Aliağa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Ramazan Bayramının ilk günü 4 Haziran 2019 Salı günü saat 09.30-10.30 arasında, Aliağa Engelsiz Yaşam Parkı Kafe’de arzu eden Aliağalı hemşerilerimizin ve kamu görevlilerinin katılımı ile bayramlaşma gerçekleştirilecek. Daha sonra ilçemiz şehitliği ziyaret edilecektir.”


Açıklamada Aliağa Kaymakamı Erhan Günay’ın bayram mesajına da yer verildi. Günay bayram mesajında “Aliağalı hemşerilerimizin ve kamu görevlilerimizin bayramlarını kutluyor; bayram günlerini sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programına kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:56
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