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Aliağa’da "patilerin sesi" oldular

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 genç kız, ilçe pazar yerinde engelli ve sokak hayvanları yararına stant açtı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
Aliağa’da "patilerin sesi" oldular

İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 genç kız, ilçe pazar yerinde engelli ve sokak hayvanları yararına stant açtı.


Aliağa ilçesinde 6 genç kız, engelli ve sokak hayvanlarına yardım için stant açarak, ikinci el çantalar, mutfak eşyaları, takı, elbise gibi çeşitli ürünlerin satışı yaptı. Bir sokak köpeğinin standa geldiğini gören 5 yaşındaki Hiranur Dinler, köpeği severek onunla oynaması çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.


İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kübra Kütükoğlu, açılan stantla ilgili, "Burada arkadaşlarımla, kızlarla beraber stant açtık. Bu standın bütün geliri sokak hayvanlarına ve engelli hayvanlara gidecek; onların bakımı, yiyecekleri için harcanacak. Gelen her destek bizler için çok kıymetli. Şuan "Aliağa Patilerin Sesi" bir dernek değiliz. Bir grubuz dernek kurmayadüşünüyoruz. Gelen bur tarz desteklerle sokak hayvanları ve engelli hayvanlarınadaha fazla ulaşmaya çalışıyoruz. Daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz. İnsanlar da çevresindeki bulunan hayvanlara daha fazla duyarlı olmalarına bekliyoruz. Havalar ısınıyor; bir kap su, bir kap yemek bu dünya sadece bizlere ait değilbir bütün" diye konuştu.


Hayvanların korunması ve destek olunması gerektiğinin vurgulayan Sevcan Demirel de, şöyle devam etti:


"Hayvanları çok seviyorum. Hayvanları hakaret edenleri, dövenleri kınıyorum. Ben çok seviyorum hayvanları kedi köpekleri zarar vermesinler rica ediyorum, herkesten duyarlı olsunlar."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:59
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