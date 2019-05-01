Aliağa’da otomobil takla attı: 1 yaralı İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam üzeri, Gemi Söküm yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayağzı Kampı istikametinden Şehir Stadı istikametine gitmekte olan O.Y. (42) yönetimindeki 35 ABB 956plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü O.Y. (42), olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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