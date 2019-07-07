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Aliağa’da otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde Çaltılıdere mahallesindekiotluk alanda çıkan yangın büyük panik yaşattı.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:03
Aliağa’da otluk alanda yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde Çaltılıdere mahallesindekiotluk alanda çıkan yangın büyük panik yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Çaltılı dere mahallesibozdivriktepesimevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti.İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ileOrman İşletme ait 1 helikopterve 5 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.


Öte yandan Çaltılırdere Mahallesi kel tepede bulunan atık depolama tesisinde dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kontrol altında bulunan yangın söndürme çalışmaları devam etiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:03
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