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Aliağa’da minikler için eğlence tam gaz

Çocukların neşesine neşe katarak keyifli bir hafta sonu yaşatan Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı, Aliağalı miniklerin vazgeçilmezi oldu.

08 Mart 2019 Cuma 18:01
Aliağa’da minikler için eğlence tam gaz

Çocukların neşesine neşe katarak keyifli bir hafta sonu yaşatan Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı, Aliağalı miniklerin vazgeçilmezi oldu. Her pazar çocuklara özel olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterimlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli saatler yaşatıyor.


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen Çocuklar İçin Tiyatro Pazarında bu hafta, ‘Deniz’in Oyunculuk Seçmesi’ isimli tiyatro oyunu Aliağalı çocuklar için sahne alacak. 10 Mart 2019 Pazar günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilecek olan oyun, 13.30 ve 15.00 seansları ile gösterime sunulacak.


Etkinlikte, tiyatro gösteriminin yanı sıra sihirbaz ve animasyon gösterileri de çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak. Çocukların ücretsiz olarak katılabileceği etkinlikler süresince miniklere; pamuk helva, kek ve süt ikramlarında da bulunulacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:01
  1. sanat
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