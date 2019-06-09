Aliağa’da köy hayırlarına yoğun ilgi

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi ile Güzelhisar Mahallesinde köy hayrı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu köy hayırlarında Osmanlı mutfağından günümüze uzanan yüz yıllık keşkek geleneği de yaşatıldı.

Uzunhasanlar Mahallesi Tisna Park’ta bu yıl 5’incisi düzenlenen hayır yemeğine; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, çevre mahallelerden gelen ziyaretçiler ile Uzunhasanlar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar katıldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Uzunhasanlar Mahallesindeki köy hayrının ardından Güzelhisar Mahallesi Muhtarlığı ile Güzelhisar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin ortaklaşa düzenlediği keşkek şenliğine katıldı. Güzelhisar Mahallesinde yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Serkan Acar, vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Çevre mahallelerden de katılımın yüksek olduğu etkinlikte dağıtılmak üzere 2 bin kişilik keşkek hazırlandı. Keşkekin yanı sıra vatandaşlara tavuklu pilav, helva ve ayran ikramı da yapıldı.

Başkan Serkan Acar Keşkek kardı

Etkinlik alanlarını ziyaret eden Başkan Serkan Acar, mahalle halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla selamlaşarak sohbet eden Başkan Serkan Acar, keşkek kazanının başına geçti. Kepçeyi eline alan Başkan Serkan Acar, mahallelilerle birlikte keşkek kardı.