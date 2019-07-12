0553 313 94 23

Aliağa’da kısa dönem erler yemin etti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nda kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 25 er, törenle yemin etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:27
Aliağa’da kısa dönem erler yemin etti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nda kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 25 er, törenle yemin etti.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’ndaki kısa dönem 25 erin yemin töreninde, duygu dolu anlar yaşandı. Törene, asker aileleri de katıldı. Yemin töreni sırasında Türk bayrağına el basarak yemin eden evlatlarını izleyen asker aileleri ant içme törenini gururla izledi. Asker aileleri gurur dolu anları cep telefonları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Jandarma Er Oğuzhan Çakıcı, kısa dönem yükümlüler adına konuşmasını gerçekleştirdi. Jandarma Er Burhan Baştürk da törende ‘jandarma’ adlı şiiri okudu.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan kısa dönem jandarma er Serhat Gülen, spor dalında birinci olan Burhan Guguk ile eğitim ve atış alanında birinci olan Serdar Güdek’e hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


375/2 dönem kısa dönem erlerin yemin töreninde konuşan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Akkaya, askerlere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:


"Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinde bile sizlerle gururlanacağının bilincinde hareket ederek jandarma genel komutanlığının birer temsilcisi olduğunu unutmayın. Kıymetli aileler, dört hafta önce askerlik vazifesini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak karşınızda dimdik durmaktadır. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır."


Aliağa Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda düzenlenen törene; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Akkaya, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak ve asker aileleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar atıldı
    1. Devrekani’de Spor Tesisi için imzalar..
    2. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu!
    3. Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    4. Valilikten motosiklet açıklaması
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    6. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    7. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    8. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    9. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    10. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    11. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    12. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    13. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    14. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    15. Tayinci Paketi Modalife’da..
    16. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    17. Eşek arısı sokması can aldı!
    18. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    19. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    20. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    21. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    22. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    23. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    24. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    25. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    26. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    27. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    28. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    29. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    30. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?