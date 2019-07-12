Aliağa’da kısa dönem erler yemin etti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nda kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 25 er, törenle yemin etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’ndaki kısa dönem 25 erin yemin töreninde, duygu dolu anlar yaşandı. Törene, asker aileleri de katıldı. Yemin töreni sırasında Türk bayrağına el basarak yemin eden evlatlarını izleyen asker aileleri ant içme törenini gururla izledi. Asker aileleri gurur dolu anları cep telefonları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Jandarma Er Oğuzhan Çakıcı, kısa dönem yükümlüler adına konuşmasını gerçekleştirdi. Jandarma Er Burhan Baştürk da törende ‘jandarma’ adlı şiiri okudu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan kısa dönem jandarma er Serhat Gülen, spor dalında birinci olan Burhan Guguk ile eğitim ve atış alanında birinci olan Serdar Güdek’e hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

375/2 dönem kısa dönem erlerin yemin töreninde konuşan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Akkaya, askerlere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinde bile sizlerle gururlanacağının bilincinde hareket ederek jandarma genel komutanlığının birer temsilcisi olduğunu unutmayın. Kıymetli aileler, dört hafta önce askerlik vazifesini yapmak için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak karşınızda dimdik durmaktadır. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır."

Aliağa Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda düzenlenen törene; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Recep Akkaya, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Nevzat Ak ve asker aileleri katıldı.