Aliağa’da Kadınlar Günü’ne özel renkli program

İzmir’in Aliağa ilçesinde milli eğitim müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına öğretmenlerden oluşan koro ve halk oyunları gösterisi renk kattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Aliağa Heydar Aliyev Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu fuaye alanında resepsiyon verildi. Ayrıca fuaye alanındaki resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen geniş katılımlı zengin içerikli program, konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Kemal Ortaokulu Müdür Vekili Pınar Altun, "Kelime olarak kalın harflerden oluşup, anlamında incelik olan adısın. Söylediğin her sözde naiflik olan insansın. Sözlükte nezaketin, lügatte zarafetin karşılığı olan adısın; kadın. Tepeden tırnağa her şeyinde incelik vardır. Mesela; tarlada çalışmaktan ellerin nasır tutar, kalınlaşır ama sana öyle bir sofra kurar ki, işte o sofrada bereket vardır, incelik vardır" dedi.

Konuşmaların ardından geçmişten günümüze; çalışan, üreten kadınların iş ve ev yaşamlarından kesitler sunan sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra sahneye öğretmenler; Özer Kanat, Rıdvan Erdem Kanat, Murat Şenol’dan oluşan müzik grubu çıkarken, onlara solist olarak öğretmen; Ergün Atmaca ve öğrenci Ekin Başak eşlik etti. Eğitimcilerden oluşan koro, farklı eserleri seslendirdi. Program, Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi ve emniyet mensuplarından oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi ile sürdü.

Halk oyunları gösterisi programa ayrı bir renk kattı.