Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir’in Aliağa ilçesinde ihbar üzerine gemi söküm bölgesindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, 8 ton marker seviyesi geçersiz akaryakıt ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, Gemi Söküm Bölgesinde faaliyette bulunan firmalarla ilgili yapılan istihbari araştırmalar sonucunda bölgede faaliyet gösteren bir iş yerine ait arazide, gemilerden gelen ve Atık Yönetim Birimine teslim edilmesi gereken ancak teslim edilmediği anlaşılan akaryakıtın depolama amaçlı yaklaşık 40-50 ton depolama kapasitesine sahip, üstü zift ve toprak kaplı bir depo içerisinde muhafaza edildiğini tespit etti. Polis ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 8 ton marker seviyesi geçersiz akaryakıt ürünü elde edildi.

Olayla ilgili A.Ö. isimli şahıs hakkında işlem yapılırken, ele geçirilen 8 bin litre kaçak akaryakıt ürününün piyasa değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu bildirildi.