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Aliağa’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini geleneksel yıl sonu sergisiyle Aliağalıların beğenisine sundu.

14 Haziran 2019 Cuma 11:01
Aliağa’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini geleneksel yıl sonu sergisiyle Aliağalıların beğenisine sundu.


Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kurs gören kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları; el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama gibi çalışmaları her yıl olduğu gibi bu yıl da görücüye çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yıl sonu sergisi Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’ndeki düzenlenen tören ile açıldı. Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri, kurs eğitmenlerinden ürünler hakkında bilgi aldı. Programda, halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi.


Bir yılda 756 kurs açtıklarını, meslek edindirme, genel kurslar ve okuma yazma kurslarıyla da 13 bin 500 kişiye ulaştıklarını belirten Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fevzi Bayır, kurum çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:


"Okuma yazma seferberliği kapsamında 56 okuma yazma kursu, okullar hayat olsun projesi kapsamında ise öğrencilere 95 kurs açtık. Tutuklu, hükümlü ve dezavantajlı kesimlere yönelik birçok kurs verdik. Sosyal ve kültürel kurslarımızın yanı sıra mesleki, teknik ve hijyen eğitimi gibi kurslar vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Tiyatro, konferans ve panel gibi birçok etkinliği salonumuzda gerçekleştirdik. Açık öğretim lisesi ve açık ortaokulda kayıtlı 5 bin 500 öğrencimiz mevcuttur. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda açtığımız kurslar ile binlerce vatandaşımıza meslek öğretiyoruz."


Serginin açılış törenine ayrıca; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, , İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:01
  1. sergi
  2. sanat
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