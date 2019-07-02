0553 313 94 23

Aliağa’da denizci aileler yemekte buluştu

Türkiye Cumhuriyetinin kendi karasularında hâkimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü nedeniyle denizci aileler, düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:04
Aliağa’da denizci aileler yemekte buluştu

Türkiye Cumhuriyetinin kendi karasularında hâkimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü nedeniyle denizci aileler, düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.


Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü, Aliağa ilçesinde coşkuyla kutlandı. Etkinlikler sonrası denizci aileler, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte buluştu.


Aliağa’da bir restoranda organize edilen akşam yemeğinde, konuklar keyifli dakikalar geçirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak geçen sene eylül ayında kurulduk. Denizcilik alanında güzel faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Yeni projelerimizle Aliağa’da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Denizcilik sektörüne uzun yıllar emek vermiş Süleyman Güder de, emekliliğinin ardından hatıra plaketini Adem Şimşek’in elinden aldı. Gece, hava fişek gösterileri ile son buldu.


Programa ise çok sayıda protokol üyesinin katılması dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi
    1. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    2. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    3. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    4. Hafter'e giden silahlar için..
    5. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    6. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    7. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    8. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    9. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    10. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    11. Galatasaray, futbolcular Şener..
    12. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    13. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan..
    14. TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı..
    15. GUSAD’ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
    16. Suudi Arabistan'da greve giden Türk..
    17. Vali ile belediye başkanları Şanlıurfa..
    18. "Türkiye olarak 40 yıldır PKK..
    19. Opersyonda ele geçirildi! Sultan..
    20. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    21. Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
    22. Senato, Libya'da çıkan Amerikan..
    23. Gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir
    24. Şelaleye düşen gencin cesedi, 46,5..
    25. Antalya’da jandarmadan uyuşturucu..
    26. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    27. Konya'da kaybolan zihinsel engelli..
    28. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    29. İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda..
    30. ABD Senatosu Dış İlişkiler..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız