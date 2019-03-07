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Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini ziyaret için seferler artırıldı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi tarafından 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Çanakkale Şehitliği ve tarihi yarımada ziyaretine Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi.

07 Mart 2019 Perşembe 14:32
Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini ziyaret için seferler artırıldı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi tarafından 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Çanakkale Şehitliği ve tarihi yarımada ziyaretine Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Çanakkale’ye yapılacak olan ziyaret sayısı da arttırıldı.

 

Aliağa Belediyesi tarafından, 10-16 ve 24 Mart tarihlerinde düzenlenecek ziyaretler ile binlerce Aliağalı Çanakkale’ye akın edecek. 24 Mart tarihinde düzenlenecek olan ziyarette, ilk kez gideceklere öncelik verileceği ifade edilirken, belediye, vatandaşlardan gelecek olan talebe göre de 6 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayına kadar yeni Çanakkale ziyaret programını planlamaya aldı.

 

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde ve yaşanabilecek yoğunluktan dolayı bir seferde bin 500 kişilik kontenjanı aşamadıklarını, yoğun talep nedeniyle de ziyaret sayısını arttırdıklarını söyledi. Karatekin, "Çanakkale’ye düzenlenecek olan yeni ziyaretler için kayıtlarımız Hilal Masada başlamıştır. 24 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan ziyarette yoğunluktan dolayı daha önce Çanakkale Şehitliğini görememiş vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. 23 Mart gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak hep birlikte Çanakkale’ye hareket edeceğiz. Vatandaşlarımızdan gelecek olan taleplere göre de mart ayından sonrası için yeni ziyaret programını planlamaya aldık" dedi.

 

"Aliağa’dan Çanakkale’ye, Ecdada Minnete" sloganıyla düzenlenecek olan şehitlik ziyareti ile Aliağalılar; Kilitbahir Kalesi, Namazgah tabyaları, Mecidiye tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit onbaşının görev yaptığı top ve anıt, Gerçek şehit mezarlıklarının olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57.Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliğini ziyaret edecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:32
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