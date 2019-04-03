Aliağa’da aç kalan yaban domuzları şehre indi İZMİR (İHA) – İzmir’in Aliağa ilçesinde yiyecek bulmak için şehre inen yaban domuzlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

İZMİR (İHA) – İzmir’in Aliağa ilçesinde yiyecek bulmak için şehre inen yaban domuzlarını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Kurtuluş Mahallesi’nde evinin penceresinden iki yaban domuzunu gören bir vatandaş manzara karşısında şok oldu. Bir süre caddede yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu.

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