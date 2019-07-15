Aliağa’da 15 Temmuz Futbol Turnuvaları

İzmir’in Aliağa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Futbol Turnuvaları düzenlendi.

Enka Spor Tesislerinde, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe kalkışmasında hayatını kaybeden şehitlerin anısına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında Aliağa FK, Göztepe, Fenerbahçe ve Altayfutbol okullarında forma giyen 64 sporcu, yeşil sahada centilmence mücadele etti. Aliağa Müftülüğünün yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlediği 6 takım ve 80 gencin katılımıyla oluşan turnuvada ise, takımların maçları çekişmeli geçti.

Final maçlarının tamamlanmasının ardından tesislerde yapılan törende derece elde eden takımlara kupa ile madalya ve derece elde edemeyip turnuvaya katılan takımlara da katılım kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törene Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman ile vatandaşlar katıldı.