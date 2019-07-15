0553 313 94 23

Aliağa’da 15 Temmuz Futbol Turnuvaları

İzmir’in Aliağa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Futbol Turnuvaları düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:07
Aliağa’da 15 Temmuz Futbol Turnuvaları

İzmir’in Aliağa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Futbol Turnuvaları düzenlendi.



Enka Spor Tesislerinde, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe kalkışmasında hayatını kaybeden şehitlerin anısına bu yıl 3’üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında Aliağa FK, Göztepe, Fenerbahçe ve Altayfutbol okullarında forma giyen 64 sporcu, yeşil sahada centilmence mücadele etti. Aliağa Müftülüğünün yaz Kur’an kursu öğrencileri arasında düzenlediği 6 takım ve 80 gencin katılımıyla oluşan turnuvada ise, takımların maçları çekişmeli geçti.



Final maçlarının tamamlanmasının ardından tesislerde yapılan törende derece elde eden takımlara kupa ile madalya ve derece elde edemeyip turnuvaya katılan takımlara da katılım kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törene Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman ile vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
    1. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    2. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    3. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    4. Eski milletvekili Karadeniz için..
    5. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    6. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    7. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    8. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    9. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    10. Hain darbe girişiminin seyrini..
    11. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    12. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    13. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    14. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    16. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    17. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    18. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    19. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    20. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    21. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    22. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    23. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    24. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    25. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    26. Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara..
    27. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    28. Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    29. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    30. Pazaryeri’nde su depoları temizlendi
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim