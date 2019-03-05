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Aliağa’da 10 bekçi görevine başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, görevlendirilmek üzere eğitilen 10 bekçi törenle görevlerine başladı.

05 Mart 2019 Salı 17:55
Aliağa’da 10 bekçi görevine başladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, görevlendirilmek üzere eğitilen 10 bekçi törenle görevlerine başladı.


İçişleri Bakanlığı’nca ülke genelinde genel asayişe yönelik olarak devriye hizmetlerinde verimin arttırılması, suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan ve eğitimlerini tamamlayan bekçiler, İzmir’in Aliağa ilçesinde de göreve başladı.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başlayacak olan ve planlamalara göre tamamının 20 kişi olması düşünülen çarşı ve mahalle bekçilerinden birinci grup olarak 10 personel içinde tören düzenlendi.


Emniyet mensuplarınında katıldığı törende kısa bir konuma yapan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "Ülke genelinde bekçi alımı gerçekleşti. Aliağa İlçemizde de şimdilik 10 tane bekçi kadromuz gerçekleşti. Uzunca bir zamandır bekçi kadrosunda istihdam yoktu. Dolayısıyla hepimiz açısından vatandaşın can ve mal güvenliği açısından da gece daha etkin hizmet vermek noktasında kolluk kuvvetlerinin en büyük desteği olarak bekçi kadrolarımızın ifraz etmesi konusunda bu mutluluğuve sevinci yaşıyoruz. Arkadaşlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Aldığınız eğitimle birlikte bundan sonra ilçenin huzur ve sükunu açısından her türlü kolluk faaliyetini, her türlü hizmeti en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyoruz. İnşallah güzel hizmetlerle arkadaşlar suç ve suçlularla mücadele ederek etkin bir rol oynayacaklar. Mahallelerimizin güvenliği açısından da bir huzur sağlayacaklar. Aliağa ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da yaptığı konuşmada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesine şimdilik yeni katılan ilk 10 bekçi arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Planlamalara göre en kısa zamanda da tamamının 20 kişi olması düşünülen bekçilerin mahalle aralarında devriye görevi yapacak" şeklinde konuştu.


Düzenlenen törenin ardından çarşı ve mahalle bekçileri görevlerine başladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:55
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