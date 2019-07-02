Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kon

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