0553 313 94 23

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde SOCAR’a ait, Petkim Limanı’nda demirli İtalyan bandıralı gemide meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 02:37
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu

İzmir’in Aliağa ilçesinde SOCAR’a ait, Petkim Limanı’nda demirli İtalyan bandıralı gemide meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu.


İzmir’in Aliağa ilçesinde SOCAR’a ait, Petkim Limanı’nda demirli İtalyan bandıralı gemiye proplan yüklendiği sırada henüz belirlenemeye bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Meydana gelen olayda 15 İtalyan,1 Rumen vatandaşı ve 1 Petkim çalışanı yaralandı. Yaralılardan 1’i hayatını kaybederken, Aliağa Devlet Hastanesine gelerek yaralıların hakkında bilgi alan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.


Yangının kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, “Bu akşam 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu limanda proplan yüklemeye gelen İtalya bandıralı gemide patlama meydana geldi. Patlama neticesinde İtalyan bandıralı gemide 15 İtalyan ve 1 Rumen uyruklu vatandaş yaralandı. Son gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Gemideki 15 kişi ve 1 tanede Petkim çalışanımız yaralı durumda, sağlık durumlar iyi. Bizde hastanede kendilerini ziyaret ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Aliağalı hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 02:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa Kaymakamı Erhan Günay açıklamalarda bulundu
    1. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay..
    2. Suudi Arabistan'ın Ebha Havalimanı'na..
    3. OPEC Üretimi Kısma Kararını 9 Ay Daha..
    4. Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel..
    5. ABD'li "duty free" devinden İsrail'e..
    6. GÜNCELLEME - 2 Aliağa'daki gemi yangını
    7. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs..
    8. Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini..
    9. Emniyete destek konserine büyük ilgi
    10. İzmir’de gemi yangını: 2 ölü, 14 yaralı
    11. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı..
    12. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki..
    13. Sudan'da muhalefet, askeri lider..
    14. Adana'daki orman yangını
    15. GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını
    16. Cami saldırıları kayıt altına giriyor
    17. Şahin: “Filyos Limanı Türkiye ve bölge..
    18. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay:..
    19. Trump: "İran ateşle oynuyor"
    20. İzmir'de gemide patlama: Yangın çıktı
    21. Amasya'da fındık yüklü tır devrildi: 2..
    22. Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü,..
    23. 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni..
    24. Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti"..
    25. Somali Milli Günü Resepsiyonu
    26. İzmir’de gemi yangını
    27. Erdoğan Çin gazetesine yazdı:..
    28. Polonya'da kömür madeninde göçük: 3 ölü
    29. Kayserispor, Hikmet Karaman ile..
    30. Irak Başbakanı Abdulmehdi, Haşdi Şabi..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!
    Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız teklif!
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar