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Aliağa Gençlik Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapımı tamamlanmak üzere olan Aliağa Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:51
Aliağa Gençlik Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapımı tamamlanmak üzere olan Aliağa Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Aliağa kapalı pazar yerinin karşısında, 6 bin 467 metrekare alan üzerine tamamen belediyenin öz kaynakları ile projelendirilen 10 bin 522 metre kare kapalı alana sahip Aliağa Gençlik Merkezi’nde açılış için gün sayılıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Aliağa Gençlik Merkezi’ne ziyaret yaptı. Yapımı tamamlanmak üzere olan tesis hakkında bilgi alan Acar, merkez içerisinde yer alan sinema salonunu test ederek ilk fragmanları daire amirleri ve çalışanlar ile birlikte izledi. Acar, yapımında sona gelinen Aliağa Gençlik Merkezi’nde son rötuşları da yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Yakın bir zamanda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından açılışı yapılacak olan Aliağa Gençlik Merkezi’nde; 58 araçlık kapalı otopark, teknik hacimler, soyunma odaları ve servis alanları, zemin katta; idari birimler, yarı olimpik havuz, soyunma alanları, antrenör odası ve bin 300 metrekarelik kapalı spor salonu bulunacak. Spor salonu; güreş, tekvando ve badminton gibi farklı salon sporlarına hizmet edecek. Birinci katta; fitness, kardiyo ve jimnastik salonlarının yanı sıra grup derslerinin kullanımına uygun spinning ve pilates salonları ile vitamin bar yer alacak. İkinci katta da; 12 odalı toplamda 24 kişilik konaklama alanı, derslikler, eğitim ve seminer odaları, toplantı odaları, 3 adet 77 kişilik sinema salonu ve bu salonlara hizmet eden fuaye, kafe, çocuk oyun alanı ile tesis hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:51
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