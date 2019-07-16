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Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başladı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezinde çocuklara yönelik yüzme kursları başladı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başladı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezinde çocuklara yönelik yüzme kursları başladı.


7’den 77’ye tüm Aliağa’ya uzun yıllar hizmet verecek Aliağa Gençlik Merkezi, bünyesinde yer alan Aliağa’nın ilk yarı olimpik kapalı yüzme havuzuyla yüzme kurslarını başlattı. 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarına Aliağalı çocuklar yoğun ilgi gösterdi.


Haftanın dört günü verilen kurslarda gruplara ayrılan çocuklar, haftada iki gün ikişer saat yüzme eğitimi alacak. Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarılıyor. Ayrıca kurs esnasında cankurtaran ekipleri de görev yapıyor.


Aliağa Gençlik Merkezindeki kurslar; 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 buçuk metre derinliğe sahip yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklar, hem yüzme öğreniyor hem de tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Yılın 12 ayı devam edecek kurslar da yaz dönemine ait eğitimlerin eylül ayında son bulacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
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