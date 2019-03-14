Aliağa esnafına can suyu

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, 2018 yılında Aliağa esnafına 48 milyon lira kredi verdiklerini, 2019 yılında bu rakamın 71 milyon liraya ulaşacağını söyledi. Altay ayrıca, yüzde 11 olan kredi faizinin yüzde 6’sını devletin karşıladığını da belirtti.

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bine yakın ortağı bulunduğunu belirten Başkan Adal Altay, "Kredi limitimiz kişi başı 200 bin lira. Beş yıl vade ile verdiğimiz bu kredinin ödemeleri üç aydan üç aya yapılıyor. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz" dedi.

2018 yılında kredi ödemelerinin sorunsuz geçtiğini ifade eden Altay, "Şuanda Aliağa’da esnaf ve sanatkarın üzerinde olan kredi miktarı 56 milyon liradır. Oda olarak 5 bin liraya kadar tek kefil, 15 bin liraya kadar iki kefil,15 bin lira üzerinde kredi kullanmak isteyen esnafımıza ipotek şartı koyuyoruz. Günü geçen krediler için yıllık yüzde 20 faiz uygulanıyor. Bunun amacı da; kredi kullanıcılarının ödemelerini zamanında yapmaya teşvik etmektir. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz. Ödeme halen yapılmamışsa yasal olarak icra takibi başlatmak zorunda kalıyoruz. Aliağa’da her sektörden esnaf kredi kullanabilir. Kullanabileceğinin altını çizen Altay, Şuan için kredi başvurularına yoğun bir talep var. Eskiden sarraflara kredi veremiyorduk ama şimdi onlara da kredi vermeye başladık" dedi

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin birinci sınıf bir kooperatif olduğunu da sözlerine ekleyen Altay, "Birinci sınıf bir kooperatif olduğumuz için bütçemizde yüksek oluyor. Birinci sınıflar 200 bin lira, ikinci sınıflar 100 bin lira, üçüncü sınıflar ise 75 bin lira kredi verebiliyor. Bu sınıflandırma da ödeme gücüne göre belirleniyor. Bu açıdan bakıldığında Aliağa esnafının ödeme gücünün yüksek olduğunu söyleyebiliriz" dedi.