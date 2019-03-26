0553 313 94 23

Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı aletleri hakkında bilgilendirme

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın şubat ayının son gününe kadar gerekli yerlere müracaat edilmesi gerektiğini söyledi.

26 Mart 2019 Salı 13:22
Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı aletleri hakkında bilgilendirme

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın şubat ayının son gününe kadar gerekli yerlere müracaat edilmesi gerektiğini söyledi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Şubat 2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk da, ölçü ve tartı aletleri hakkında bir bilgilendirme yaptı.


Başkan Serdar Berk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması zor sayaçların tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damgayla damgalanacak. Geçici damga süresinin, geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere 15 gün olacağı, geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesinin zorunlu olduğu 15’inci günün tatile rastlaması halinde müracaatlar sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilecek. Müracaatlar bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacak. Söz konusu ölçü aletlerinin müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunlu olacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son rakamlar açıklandı! Tehlike büyüyor
    1. Son rakamlar açıklandı! Tehlike büyüyor
    2. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen küçükbaş..
    4. Erdoğan: "Yeni projemizle küçükbaş..
    5. "ABD'nin Golan'ı işgalci siyonistlere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan..
    7. "Atatürk olsa ana muhalefettekileri..
    8. Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4..
    9. Pazar günü hava nasıl olacak? Seçim..
    10. Umre ödüllü yarışmaya büyük ilgi
    11. Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru
    12. 12 saniyede 150 TL çaldı
    13. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Paneli
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki..
    15. Türkiye'den Arap ülkelerine çok sert..
    16. Seyir halindeki lojistik kamyonu alev..
    17. Tacikistan’ın dış ticaret hacmi geriledi
    18. Elektrikli bisikletten düşen talihsiz..
    19. Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film oldu
    20. TFF’den Eskişehir’e teşekkür
    21. Kasımpaşa'dan "Hello Brother" mesajı
    22. 81 ilden 81 değişik bayrak sergilendi
    23. Dünya Bankası'dan 200 milyon dolar!
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz..
    25. Şırnak'ta bulunan 12 milyon yıllık..
    26. Kaymakam Seyitoğlu’ndan Başkan Çelik’e..
    27. Ebubekir Taşyürek, “Kartal sosyal ve..
    28. "Anlayışımda hizmette siyaset olmaz"
    29. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi
    30. Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!