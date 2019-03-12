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Aliağa Belediyesi’nin hedefi 2 milyon metre kare yeşil alan

Aliağa’yı yeşille anılan bir kent yapmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Aliağa Belediyesi, kente son bir yılda 200 bin, beş yılda ise 500 bin metre karelik yeşil alan kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 1 milyona çıkardı.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Aliağa Belediyesi’nin hedefi 2 milyon metre kare yeşil alan

Aliağa’yı yeşille anılan bir kent yapmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Aliağa Belediyesi, kente son bir yılda 200 bin, beş yılda ise 500 bin metre karelik yeşil alan kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 1 milyona çıkardı.


“Daha Yeşil Bir Aliağa” hedefi ile yola çıkan Aliağa Belediyesi, kent genelinde yaptığı yeşil alan, ağaçlandırma, bitkilendirme ve peyzaj çalışmaları ile yeşil alan miktarını her geç gün arttırıyor. Özellikle devasa sosyal donatı projeleri ile il ve ilçe belediyelerine de örnek olan Aliağa Belediyesi’nin hedefi gelecek kuşaklara doğayla iç içe bir kent bırakmak.



10 bin ağaç toprakla buluştu


Aliağa Belediyesi yeşil alan genişletme çalışmalarını hiçbir kurumdan destek almaksızın kendi bütçesi ve özverili çalışmalarıyla sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son beş yılda yaptığı çalışmalar ile 500 bin metre karelik alan daha yeşile kavuşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelindeki yeşil alan faaliyetlerinin yanı sıra beş yılda 10 bin ağacı toprakla buluştururken 350 bin çalı türü bitkinin de dikimi gerçekleştirdi.



Hedef 2 milyon metre kare yeşil alan


Yaptıkları çalışmalarla Aliağa’daki yeşil alan sayısını 1 milyon metrekareye ulaştırdıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cahit Ayan, yeşil alan miktarını iki milyon metre kareye yükselterek Türkiye’de bir rekora imza atmak istediklerini söyledi.


“En büyük hedefimiz geleceğe daha yeşil bir Aliağa bırakmak”


Son dört buçuk yılda yapılan yeşil alan çalışmaları ile Aliağa’nın hem İzmir hem de Ege Bölgesinde seviye atladığını da ifade eden Ayan, “Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kentte özellikle atıl durumda bulunan bölgelerde ağaçlandırma, yeşil alan ve peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Eğitim kurumlarına verdiğimiz destek ile minik öğrencilerimizle beraber fidan dikim etkinlikleri yapıyoruz. Sosyal donatı alanları ile vatandaşımızın doğa ile iç içe, nefes alabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. En büyük hedefimiz geleceğe daha yeşil bir Aliağa bırakmak” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
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